朱薰囡囡坐「超等席」睇演唱會　周汶錡囝囝大騷滑雪英姿

藝人周汶錡多年前下嫁法籍丈夫Julien Lepeu，兩人婚後分別誕下兩個混血囝囝Jacques和Avner。周汶錡經常於社交網分享他們一家人的國外生活，她日前就上載了一家人去法國滑雪的影片，可見囝囝們人仔細細，但滑雪技巧非常高超，令不少網友大讚Jacques及Avner有運動細胞。

余香凝（Jennifer）自榮升媽咪後，將生活重心放在囡囡Clare身上，同時兼顧演藝事業，可謂日理萬機，但當有空時Jennifer就會帶囡囡周圍「放電」。近日她就趁周日與Clare及老公到主題樂園遊玩，Clare玩咖啡杯時坐住媽媽的身上，並且面露笑容非常之可愛，更有人留言︰「好鍾意妹妹嘅開心笑聲」。

DJ朱薰育有囝囝tambaby及囡囡muig，近年朱薰也經常帶囡囡muig出席公開活動及拍攝廣告，令到muig曝光率大增，成為新一代KOL。朱薰一家人於3日參加闊別4年本地音樂盛事《Clockenflap音樂節》，活動當中囡囡muig更獲得坐「超等席」的機會，就是攬住爸爸觀看演唱會，令不少網友哭笑不得。