劉穎鏇操出桃臀臀　劉佩玥貼身戰衣搶Fo

藝人劉穎鏇（Tiffany）於TVB劇《隱形戰隊》睇得又打得，「冇肉Pat」更蛻變成「蜜桃臀」，更操出女性極限體脂率10％。Tiffany受訪時透露花了3個月撇脂Build肌，並感激林子善代為安排Gym Room及教練：「嗰時一個禮拜操五日，每次個半鐘左右，鍛煉手臂、背、腿同Pat等唔同部位，再花半個至一個鐘跑跑步機。」她坦承為操出蜜桃臀花了不少時間：「我本身Pat Pat唔多肉地，要操大係難，所以要花特別多時間。」

Tiffany指即使未能抽空做Gym，也會盡量跑步鍛煉：「我喺劇入面係CTRU唯一一個女仔，我覺得身形唔可以輸蝕，所以我狂食雞胸同飲蛋白，多菜少飯，維持咗好耐。」她續指成功增加肌肉量後，才能應付拍攝日常：「因為我着嘅裝備同其他男仔一樣，有頭盔、腰帶再加埋支槍，成套嘢真係好重，依家冇乜點操未必拎到。」飾演熱血正義新人邢風的她，除會大展身手，更不時以不同顏色的小背心上陣，相當搶眼。

在《超能使者》的「幻想世界」中魅力無限的劉佩玥（Moon），是次魅力再度Level Up。飾演為求破案勇於走偏鋒的POTT成員Shadow的Moon，單是出場一幕已相當殺食，以超貼身戰鬥服上陣的她，超長腿吸睛之餘，溫柔又神秘的甜笑亦十分致命。此外Moon還有超強悍一面，不但開槍快狠準，面對壞人亦絕不口軟兼手軟，堪稱「糖衣女硬漢」。而Moon劇中一幕在夕陽映照下徐徐步出的畫面，唯美之餘亦別具氣勢。

除了視覺刺激，《隱形》角色亦將帶給觀眾情感刺激，林子善這次飾演唐詩詠哥哥，為人重情重義、任勞任怨、聰明機智之餘，更十分懂得為別人設想，是一等一的大好人。雖然這位大好人內在外在美兼備，可惜因為「一粒子彈」，他從此失去了一條腿，除了要承受永久殘缺的身心之痛外，在職場上亦因而受到欺凌，絕對是劇中洋葱代表。他受訪時亦坦言劇中喊戲為數不少，對情緒及體力均是考驗：「有時一返到公司啲戲就要喊，跟住第二場笑，第三場普通，第四場又喊。所以嗰段時間體力同情緒上都好辛苦。同埋呢套劇好多對白，因為好多案件分析，要背好多嘢，所以都係咁多年最吃力一套劇，一個禮拜總有四、五場喊戲，好在係唔使打。」