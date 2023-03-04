阿Mo肌肉關節產生明顯反應　針灸穴位盼能刺激身體器官

在去年MIRROR演唱會中受傷的舞者李啟言（阿Mo），其父李盛林牧師在今晚（4日）發出第32封代禱信，說十分感謝兩位教授的策劃復康、治療及聯繫團隊：「也感謝首席物理治療師及首席護理經理配合帶領他們的團隊每天密集的治療及護理，以致阿Mo可配合各復康儀器及教授的治療。」李盛林指阿Mo透過TMS (顱外磁刺激術）刺激四肢神經、肌肉及關節：「都產生明顯反應，這些都沒有任何萎縮現象」，而阿Mo已完成了9 次使用外骨骼步行：「身體多方面都適應了。請為每次上架時（因為一般需要5-10分鐘），身體盡快處於適當位置禱告。」

治療另一個新階段，是在本月中阿Mo會透過Erigo ( 斜床踏步機械人系統)，來進一步幫助強化神經、肌肉和關節的活動能力外，更會透過運動醫學復康，針對各關節、肌肉的活動和身體平衡的治療，以配合「外骨骼」和「鈄床踏步機械人」的操練。中西合璧，阿Mo也接受針灸療程，直接在頭、手、腳、肚及脊柱不同的穴位施針。

信末李盛林說意外至今7個月，仍有心酸的感覺：「雖然過了 7個月，在過床，輪椅或器材的配合上大致暢順，阿MO的治療上雖有進展，但想起一個本來活動自如的孩子，現在要面對每天各式各樣的治療，做父母的仍有心酸酸的感覺。」

代禱信內容如下：

（一）感恩

「雖密集仍無縫配搭」

除了感謝兩位教授的策劃復康、治療及聯繫團隊，也感謝首席物理治療師及首席護理經理配合帶領他們的團隊每天密集的治療及護理，以致阿MO可配合各復康儀器及教授的治療。

（二）代禱

請繼續為各方多樣療程禱告：

各方的治療都是像栽種和澆灌的，惟有神叫他生長。祈願這生機和生命的動力，從神創造的大能臨到阿MO，使神經能上傳下達，身體活動更有進步。

1.啟言（阿MO）

a)為「免受感染」禱告

口罩令解除，現時探病只需核酸快測，但若患上感冒的話，對暫時仍無法正常咳嗽的阿MO來說也是威脅。

b)請為針對「復康儀器的輔助功效」禱告

i)「TMS」(顱外磁刺激術)

對四肢的活動刺激，神經、肌肉、關節都產生明顯反應，這些都沒有任何萎縮現象，祈求神大能的醫治，活化上傳下達的活動神經訊號。

ii)「Exoskeleton」(外骨骼)

剛完了9次使用外骨骼步行，身體多方面都適應了。請為每次上架時（因為一般需要5-10分鐘），身體盡快處於適當位置禱告。

iii)「Erigo」(斜床踏步機械人系統)

本月中將開始會藉一個「傾斜床踏步訓練機械人系統」（Erigo），進一步幫助強化神經、肌肉和關節的活動能力。（會先轉移躺在儀器上，後漸企立運作）祈盼有更進一步的果效禱告。

iv)「BCI」(腦機介面)

（利用腦電波傳遞活動神經訊號）

教授正調校BCI系統，不單用在手指的神經訊號，更可用在肘部的活動神經治療上禱告。

v)「SMR」(Sport Medicine Rehabilitation) 運動醫學復康

針對各關節、肌肉的活動和身體平衡的治療，以配合「外骨骼」和「鈄床踏步機械人」的操練，並得到預期的果效禱告。

vi)「針灸」直接刺激穴位

頭、手、腳、肚及脊柱不同的穴位，盼能刺激不同的身體器官及神經功能回歸常態禱告。

2.Mo爸媽

a)「身心靈情緒健康」

祈求主給我們有健康的情緒心靈，體力和魄力，可以繼續盡心盡力支持，學習如何照顧阿Mo及家人的需要。

b)「仍感心酸」

雖然過了7個月，在過床，輪椅或器材的配合上大致暢順，阿MO的治療上雖有進展，但想起一個本來活動自如的孩子，現在要面對每天各式各樣的治療，做父母的仍有心酸酸的感覺。