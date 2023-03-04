小日向優香　憑F奶追夢

做人要踏實，千祈唔好有不切實際嘅夢想，但係如果做人冇夢想，同條鹹魚有咩分別呢？所以小弟好鼓勵大家去追夢，不過在此之前一定要秤一秤自己有幾多斤兩先，好似小日向優香咁有對F奶，追逐明星夢就完全冇問題喇！

清麗甜美

向日葵又稱為太陽花，會自動追住太陽位置嚟盡量吸收陽光能量，而喺日語當中，日向有陽光照射嘅意思，至於今日同大家介紹嘅小日向優香亦係充滿陽光氣息，令人猶如沐浴於陽光之中咁精神爽利兼且通體舒泰呀！

今年25歲嘅佢，擁有一副清麗可人嘅面孔，雙眼又大又精靈明亮，電力十足，仲有笑容夠甜美加上迷人魅力，成個人都充滿治愈能量，令大家變得龍精虎猛！優香嘅身材係日本寫真界出名嘅超絕美胴體，肉地100%鮮嫩，且膚質白滑剔透，上圍仲有一對分量十足嘅飽滿F奶，配合埋條水蛇腰同圓潤美尻，名副其實係曲線誘人，一見難忘！

自認宅女

優香喺一次訪問當中，自言成長於貧窮家庭，屋企冇Wi-Fi上網，仲要同媽媽共用一部智能電話，如果想睇書的話，就會去便利店嘅書架打書釘，就係因為咁，令佢接觸到好多寫真雜誌，更夢想成為寫真女優同明星。

為咗追夢，佢瞞住家人去藝能事務所面試，後來為免媽媽反對佢拍寫真，於是由家鄉搬去東京居住。但事實證明優香嘅決定冇錯，出道之後冒起得相當快，火速攻佔唔少雜誌嘅封面位置，2022年更做埋電影女主角。而優香人氣彈起亦同佢嘅興趣有關，佢表示自己係宅女，唔使工作嘅日子就會留喺屋企睇漫畫，更多次發表自己對動漫嘅見解，所以咪成功吸引到好多宅男支持囉！

小日向優香頻頻拍寫真，每次拍完之後，佢都會將部分照片上載到社交網同大家分享，想感受一下香妹嘅攝人魅力，就要Click入去盡情欣賞喇！

Profile

年齡：25歲

身高：5呎3吋

三圍：35F-24-35