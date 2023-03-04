關心妍開騷夠勇　孭600萬上身

歌手關心妍（Jade）去年舉行20周年演唱會後，相隔10個月再踏紅館舉行福音慈善演唱會。日前，她接受東網專訪時，坦言感覺刺激：「因為我冇搞過慈善演唱會，同埋估唔到紅館咁快批到期，好感恩，但因為依家離演唱會只有個幾月度時間，我要賣晒1萬2千張飛，先可以冚番4、5百萬嘅製作成本，仲要義賣1千張飛送畀低收入家庭同埋長期病患者，嗰度都成1百萬，Total要成600萬，如果啲飛賣唔晒，我唔收歌酬外就要自己貼錢，所以決定開騷，覺得自己都幾勇敢。」

談及她本可過着零壓力的少奶奶生活，可是現卻承受投資上的風險，但她覺得辛苦也值得：「嫁咗個養得起自己嘅老公，我覺得坐喺度唔做嘢係唔啱嘅，呢個亦都唔係我，好似我搞慈善基金4年，之前我個騷都送咗啲慈善飛出去，見到啲家庭視睇騷為美好嘅回憶，我都好開心。」問到有米老公可有金錢上支持，她強調兩公婆經濟獨立，但老公有為其慈善基金出力：「所以行政，會計佢搞，我真係搞唔掂。」

除有老公做背後的男人外，亦多謝身邊一班有心人支持，她謂：「圈中有多位基督徒朋友一口答應嚟做嘉賓，唱福音歌，亦會分享自己經歷，喺台上面發放正能量，有啲仲話自己搭飛機返嚟幫手，又有啲朋友話自己有定期、首期，如我有需要時可以搵佢，聽到好感動，起碼佢哋唔覺得我係Crazy。」

問到囡囡如何支持她？Jade冧晒話女兒已構思表演項目，可是她的彈鋼琴及吹單簧管尚未見得人：「我教囡囡話之前又唔努力啲學，媽咪唱一首歌都練幾百次先可以上台，佢終於明白我點解之前教佢點解做人要努力啲，不過佢有提議過話想表演游水，但我話冇個泳池畀佢游喎，佢真係好好笑。」

開騷就要孭600萬上身，可感壓力爆煲？Jade則覺得一切自有上天安排，自己會盡力完成「使命」：「我覺得上帝會有準備，好似之前我個基金受疫情影響，搞到資金好緊張，差啲要Close，但咁啱有廣告畀我拍又捱過咗。之前我錄咗首歌叫《再見關惠文》，關惠文係我真名，因為覺得唔係好啱之前紅館騷，所以擺埋咗一面，點知首歌正正好啱今次演唱會。」

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場地：Studio Meta