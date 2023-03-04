西班牙Olivia Casta　「乳」眾不同

每當提起西班牙女郎，總會令人想到熱情豪放又狂野，眉宇間散發出性感和妖媚魅力，迷倒萬千男人。不過Olivia Casta就有啲唔同，佢多咗份優雅氣質，而且性格動靜皆宜，難怪成為超人氣網紅。

優雅迷人

西班牙之所以畀到大家熱情奔放嘅印象，有人話可能同佢哋嘅弗朗明哥舞強烈節奏感及肢體動作有關，亦有人認為係因為鬥牛表演同奔牛節都係狂野十足。不過又唔可以「一竹篙打一船人」嘅，好似呢位性感巨乳網紅Olivia Casta，父母都係西班牙人，但佢舉手投足都散發出優雅迷人嘅氣質，一啲都唔覺得佢似傳統印象中嘅西班牙女郎，究竟點解佢會咁與眾不同呢？雖然佢喺西班牙馬德里出生，但由於佢細個時已移居美國三藩市，所以其實佢並未受到西班牙文化薰陶。

極速爆紅

正因為佢擁有與別不同嘅氣質，所以當佢大學畢業後，回到西班牙便被發掘，繼而投身模特兒界，憑住獨特嘅迷人氣質及玲瓏浮凸嘅身材，尤其係心口一對激凸豪乳，令佢好快就打響名堂，並先後為多本男士雜誌及時裝雜誌拍攝性感又火辣嘅寫真。

2021年佢開始經營網絡社交帳號，分享性感寫真大派福利而極速爆紅，吸納唔少歐美粉絲。有見及此，佢便乘勢喺OnlyFans開設會員制帳號，拍攝好多噴鼻血級嘅裸照，盡情滿足粉絲嘅眼球。

Profile

出生地：西班牙

身高：172cm

三圍：35DD-24-34

Olivia Casta最吸睛嘅地方，唔少人認為係一對激凸豪乳，其實佢最迷人之處在於溫柔嘅個性，而呢點從佢喺社交平台嘅留言可以睇到，難怪佢咁受歡迎啦！