【是日通勝】

農曆二月十四

癸卯年 甲寅月 壬戌日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、 下午3時至5時、下午5時至7時

宜：祭祀、入學、祈福

忌：開渠、取魚、放水

幸運方向：坐南向北

幸運數字：4、6、31

幸運顏色：白、金

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：身心狀態一般，今天宜靜一靜，好好休息。

金牛座：平淡是福，不去跟別人作比較就沒有煩惱。

雙子座：愛情運比較差，擇偶要留意對方的內在美。

巨蟹座：有志者事竟成，善用好運氣，成功在眼前。

獅子座：易跟別人爆衝突，一人讓一步，有助平息。

處女座：害人之心不可有，否則幸運之神會掉頭走。

天秤座：財運稍遜，平常心看得失，煩惱會少好多！

天蠍座：保持好心情，好好控制脾氣，身體更健康！

人馬座：心態正面可帶來好運，遇到麻煩也不用怕。

山羊座：財運強，有閒錢不妨多做好事，利人利己。

水瓶座：運氣勝人一籌，沒有甚麼問題可以難倒你。

雙魚座：施比受更有福，幸運之神不會待薄好人的。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）豬 桃花旺

（跌）龍 財運差

鼠：購物要留意產品質量，以免貼錢買難受。

牛：疑心極重，總覺得有人在背後中傷你。

虎：貴人運強，接連遇上好事，心情極爽！

兔：人緣極好，獲邀享用美食，口福不淺。

龍：是日沖煞，財運差，要保管好隨身物品。

蛇：感情生活現裂痕，有伴侶者勿鑽牛角尖。

馬：多留意身邊事物，可從中找到有用資訊。

羊：財運弱，入不敷支，需面對經濟壓力。

猴：拓展人脈好日子，多與人交流無損失。

雞：心情鬱悶，受家事困擾，要看開一點。

狗：有偏財運，但要懂得理財，勿亂花錢！

豬：桃花大旺，單身者易遇到不錯的對象。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

睡眠不足的面相特徵

睡眠對於每個人來說非常重要，充足的睡眠可以讓心臟得到休息和恢復，有利健康。現代人生活節奏快，無論是小朋友或成年人的睡眠時間均少於8小時，經常缺少睡眠的人，除了精神不振外，相貌也會發生變化。

1.臉色暗沉

如果睡眠時間太少、熬夜或缺乏睡眠，皮膚的新陳代謝受阻，容易使得肌膚中的毒素不能及時排出，時間一長，皮膚就會顯得暗沉，面部看起來自然毫無光澤。若想有好的皮膚，最晚也要在晚上12點以前睡覺。

2.出現小斑點

經常熬夜，肝臟得不到應有的休息，可造成解毒功能降低和內分泌紊亂，當毒素積累到一定程度時，自然會在臉上表現出來。再加上電腦輻射、過強燈光的照射也會造成色素生成，面部就會出現很多小斑點。

3.黑眼圈

缺少睡眠會直接導致眼周靜脈血管的血液淤積，呈現青灰色，形成俗稱「熊貓眼」的黑眼圈，因此平時一定要避免熬夜、疲勞的情況發生，養成規律作息的好習慣，確保睡眠充足。

4.臉浮腫

熬夜或睡眠不足可導致血液迴圈不暢，出現面部浮腫的情況，這種浮腫可以稱為一種突發性的浮腫。保持生活規律，不僅有利健康，更有助皮膚狀態的調整。