韓國人氣女團TWICE日前獲邀在美國《Billboard Women In Music Awards》中表演《MOONLIGHT SUNRISE》,並獲頒「年度突破藝人獎」(Breakthrough Award),台灣成員周子瑜與彩瑛輪流以英語發表得獎感言,在後台又與Olivia Rodrigo合照。

組合宣布將於下月展開第5次世界巡迴演唱會吸金,令海外粉絲引頸以待,她們更會於下周五(10日)推出第12張迷你專輯《READY TO BE》回歸樂壇,昨日(3日)公開團體宣傳照,成員騷肩又晒腿,性感又誘人。

今次新碟的曲目包括《Set Me Free》、《Moonlight Sunrise》、《Got the Thrills》、《Blame it on Me》、《Wallflower》、《Crazy Stupid Love》等韓文歌,以及《Set Me Free》的英文版。