黃宗澤王浩信搞「小圈子」　胡定欣被孤立幻想有朋友

視帝王浩信、視后胡定欣與黃宗澤相隔10年再聚首拍劇，面對「柴娃娃」拍攝友情戲份，定欣即投訴經常被孤立，即使唯一一場同場戲，也只能匿埋一邊幻想，相反兩男早收劇本後已經常飯敍交流，更不時即興排戲，未開拍已入晒戲！

王浩信、胡定欣及黃宗澤（Bosco）16年前首結劇緣，其後亦有一次合作機會，之後兜兜轉轉近10年，至近日才有幸於邵氏劇《廉政狙擊》「重聚」。該劇以5位好朋友童年經歷的塌樓事件揭開序幕，眾人於現實生活亦相當熟落，故演繹友情戲時得心應手。

黃宗澤公開擇偶條件

談到幾位主角各有內心創傷，浩信直言收劇本時甚有壓力：「因為講我令到啲好朋友有咁嘅下場，分析角色後覺得佢有心理病，查案唔要命，見好友面臨崩潰、孭住好重包袱，見佢哋好辛苦，有好多內心戲，有自虐Feel，我又幾鍾意。」浩信與Bosco還有連場動作戲，Bosco透露開拍前不時與浩信約食飯，從中了解雙方角色，更會即興排戲，感覺特別。

相對於兩男的友情，定欣的角色卻狐獨得多，因她飾演復仇者，即使面對幾位好友也不能表露心迹：「佢哋4個（浩信、Bosco、黃智雯、吳卓羲）啲戲份成日一齊，我就自己一個幻想友情，記得佢哋首次喺班房拍完Send張相出嚟，係智雯加番我上去，之後出海拍又冇我份，唯一一場喺學校搵錦囊，我都要匿埋簾後面，真係好孤獨！」

談到感情事，定欣與Bosco仍然單身，不過女方日前漏口風表示有了解中的對象，她說：「識朋友都要嘅，因為身邊朋友冇時間理我，已經好盡力照顧我咁耐，都有啲唔好意思，所以希望真係有緣分遇到伴侶。（真係林盛斌介紹？）佢話務必幫我搵，我話睇吓會唔會拆佢招牌先。」而Bosco大談擇偶條件：「合眼緣，要過阿媽嗰關。（再遇圈中人呢？）冇辦法，認命啦！（要求高？）我奄尖聲悶，有強迫症，要搵個仲勁嘅先得。」

至於浩信與太太陳自瑤的關係經常成為話題，他無奈說：「都講晒，再講又係咁！我覺得宣傳劇又唔使搬屋企人嚟講，每個人處理方式唔同，我最愛除咗屋企人，仲有呢個行業，都花好多心力、努力去做一件事，希望大家集中作品上。」