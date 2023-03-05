娛圈單打︱老公自己揀　無謂上網喊

話離婚又未離婚，話割席又冇割席，你唔厭我都煩啦！說的是藝人張致恒（Steven）老婆雯雯。貧賤夫妻百事哀，這對夫妻隔三差五就鬧離婚，觀眾早就看得呵欠連連，詎料雯雯日前又發出最後通牒，揚言不再心軟，勢要同廢柴老公劃清界線，承諾會獨力照顧3個囝囝和3隻狗狗喎。

為證老公「又廢又懶」，雯雯甚至搬出「因為無錢畀小朋友搭車返學，導致小朋友一次又一次請假」，究竟是為了出口烏氣發洩一下，還是為了博同情，外界無從得知；人們但知，雯雯聲言要同Steven離婚已超過一年，至今仍然未離，證明她也沒能下定決心。既然如此，何必天天將家事公開、日日數臭老公？這不但不會得到共鳴，反而會惹來反感和恥笑。

皆因「條路自己揀，趴街唔好喊」。當Kenny、阿Sa這些昔日圈中好拍檔都同Steven割席，他更被前女友踢爆一腳踏幾船、借錢唔還，本尊甚至自認性上癮，雯雯依然一頭栽進去，可以怨誰？

雯雯當年也是追星族，以為嫁給偶像好幸福，殊不知貨不對辦。奇怪的是，明知嫁錯郎還不斷生仔，細仔正是在鬧離婚期間出生，以致遭網民嘲笑「愈窮愈見仔」。

父母不成熟，最苦還是孩子。大仔不足4歲，父母卻連出錢讓兒子搭車上學都有困難，兩個弟弟將來有冇書讀也成問題，遑論細仔因為早產，體弱多病，經常進出醫院。雯雯與其對住廢柴老公牛衣對泣，不如爭口氣，趁後生重投社會，努力工作，盡好為人母親責任。日日上網喊窮，天天張揚離婚，網民只當睇戲食花生，何苦來哉？