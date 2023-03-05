東方日報C2：方力申挺身護女友：佢比好多人堅強！

藝人方力申（小方）齋足5年終脫單，承認與圈外女友葉萱（Maple）拍拖。女友過往曾被邪教教主洗腦兼性侵，造成永久烙印，小方照單全收，更大讚女友站出來講述過往慘痛經歷，表現勇敢及堅強，被網民大讚真漢子！

日前本報獨家踢爆小方有新戀情，當時他表示留待昨日出席活動才回應，想不到女友Maple即被起底，指她曾信奉韓國邪教，更被「教主」鄭明析性侵。Maple為了不想再有人受害，早前站出來受訪，聲淚俱下詳述過程，並同意公開了34秒恐怖變態錄音。錄音中鄭明析表示：「抱我，抱緊我，說你會永遠愛主。」、「我們的秀晶屁股真大，你很舒服吧？」、「我好像高潮了50次」，內容極為不雅，令觀眾感不安及心痛。

小方昨日甫出現即成焦點，他依照承諾「找數」回應，性格開朗的他事前突然變得緊張，受訪時則大方承認拍拖一事：「想同關心我嘅朋友講，你哋可以恭喜我嘞！」他形容雙方走在一起的時間很短，本來打算地下情一段日子才公開，又大讚女友貼地：「帶佢去酒店食飯，佢竟然話鍾意食茶餐廳。（其實點樣認識嘅？）唔重要啦，唔係阿Bob（林盛斌）介紹嘅。」

見家長過關

小方指拍拖不足一星期，雙方已見家長：「我覺得個女仔係好嘅，就想畀屋企人見，不過佢爸爸比較緊張，話我做娛樂圈睇中佢個女啲乜，首次見對方時，佢叫我唔好介意要好認真咁同我傾偈。（過咗關？）係，依家係處於雙方好信任同舒服嘅關係。」談到盛傳Maple過往曾遭性侵種種，小方大方回應：「係佢！認識佢嘅第一日，佢已經將所有過去嘅事話畀我知，所以我覺得呢個女仔好特別。我先係由朋友開始，想了解佢更多，發覺佢言行一致，對佢100%信任。」

Maple一連三集的訪問已推出，小方表示有觀看：「我覺得冇睇過嘅朋友都應該要去睇，裏面講到欺凌同父母關係唔好，係好影響小朋友，壞人會利用你呢刻嘅脆弱。我睇嘅時候好心寒，大家可能覺得佢好天真同幼稚，但佢比好多人更加堅強！佢係第一個行出嚟發聲同見樣嘅人，唔代表佢可以完全面對壓力，佢曾經同我講，不如大家當發咗場夢就算，但彼此都好鍾意大家。我就同佢講，你行出嚟就係唔想有下一個受害者，呢個咪係你嘅初心囉，有更多人知道唔係更加好咩？」

爭取陪出庭

小方坦言公開後，旁觀者會留意他們走得多遠：「應該咁講，感情嘅嘢預計唔到，但依家我哋雙方家長都好支持佢。（閃婚？）呢層唔好畀壓力我，真係啱啱開始咋！」他又不認同用「黑歷史」來形容女友的經歷，強調她是受害者，完全沒有做錯：「人最痛苦係畀信任嘅人出賣，信仰好堅固，當佢信咗10年之後先知道成件事係假嘅，你話佢有幾痛苦呢？（佢已經走出陰霾？）未完全，佢都有睇心理醫生，成件事仲未完，遲啲佢仲要去韓國出庭應訊，要再一次面對。（陪佢一齊去？）一定會爭取。（覺唔覺得你救個女仔出火坑？）唔可以咁講，緣分嚟嘅。」

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