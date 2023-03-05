下一站奧斯卡！楊紫瓊再度擊敗姬蒂勇奪獨立精神奪獎

有「獨立電影界奧斯卡」之稱的《第38屆獨立精神電影頒獎禮》（FISA）昨日在加州舉行，獲8項最多提名楊紫瓊主演的賣座科幻動作片《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once），結果不負眾望橫掃7獎成為大贏家，其中楊紫瓊繼上月《演員工會獎》之後再下一城擊敗姬蒂班查（Cate Blanchett）勇奪最佳主角獎，令楊紫瓊在《奧斯卡金像獎》獲獎的機會大大提高！

除了楊紫瓊之外，同片的「老公」關繼威以及「女兒」許瑋倫同獲最佳配角以及最突破性演出獎。此外，《奇》亦獲全晚大獎—最佳電影獎，認真威水！以露肩裝上陣的楊紫瓊獲獎時難掩興奮，一上台即向台下的一眾拍檔做出片中「單眼」手勢之外，亦一時感觸擰轉面落淚。在《演員工會獎》領獎時興奮爆粗的她笑說：「我承諾今晚唔會爆粗。」她除了多謝一直支持獨立電影的《奇》電影公司A24之外，亦多謝他們相信導演The Daniels（Daniel Scheinert和Dan Kwan），而她亦表示將這個獎獻給在場人士的所有母親，並多謝與她同座支持自己老公的女性包括她自己。

《第38屆獨立精神電影頒獎禮》部分得獎名單

最佳電影：《奇異女俠玩救宇宙》

最佳導演：關家永（Daniel Kwan）、 Daniel Scheinert （《奇異女俠玩救宇宙》）

最佳主角：楊紫瓊（《奇異女俠玩救宇宙》）

最佳配角：關繼威（《奇異女俠玩救宇宙》）

最佳突破性演出：許瑋倫（《奇異女俠玩救宇宙》）

最佳劇本：《奇異女俠玩救宇宙》

最佳首部電影：《Aftersun》

最佳攝影：《TÁR》

最佳剪接：《奇異女俠玩救宇宙》