下一站奧斯卡！楊紫瓊再度擊敗姬蒂勇奪獨立精神奪獎

有「獨立電影界奧斯卡」之稱的《第38屆獨立精神電影頒獎禮》(FISA)昨日在加州舉行,獲8項最多提名楊紫瓊主演的賣座科幻動作片《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once),結果不負眾望橫掃7獎成為大贏家,其中楊紫瓊繼上月《演員工會獎》之後再下一城擊敗姬蒂班查(Cate Blanchett)勇奪最佳主角獎,令楊紫瓊在《奧斯卡金像獎》獲獎的機會大大提高!

除了楊紫瓊之外,同片的「老公」關繼威以及「女兒」許瑋倫同獲最佳配角以及最突破性演出獎。此外,《奇》亦獲全晚大獎—最佳電影獎,認真威水!以露肩裝上陣的楊紫瓊獲獎時難掩興奮,一上台即向台下的一眾拍檔做出片中「單眼」手勢之外,亦一時感觸擰轉面落淚。在《演員工會獎》領獎時興奮爆粗的她笑說:「我承諾今晚唔會爆粗。」她除了多謝一直支持獨立電影的《奇》電影公司A24之外,亦多謝他們相信導演The Daniels(Daniel Scheinert和Dan Kwan),而她亦表示將這個獎獻給在場人士的所有母親,並多謝與她同座支持自己老公的女性包括她自己。

《第38屆獨立精神電影頒獎禮》部分得獎名單

最佳電影:《奇異女俠玩救宇宙》

最佳導演:關家永(Daniel Kwan)、 Daniel Scheinert (《奇異女俠玩救宇宙》)

最佳主角:楊紫瓊(《奇異女俠玩救宇宙》)

最佳配角:關繼威(《奇異女俠玩救宇宙》)

最佳突破性演出:許瑋倫(《奇異女俠玩救宇宙》)

最佳劇本:《奇異女俠玩救宇宙》

最佳首部電影:《Aftersun》

最佳攝影:《TÁR》

最佳剪接:《奇異女俠玩救宇宙》