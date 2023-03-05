五堅情香港演唱會開鑼　黃偉晉婁峻碩輪住晒肌

台灣人氣男團、由陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒和婁峻碩組成的「五堅情」，首個香港演唱會一連兩晚在九展舉行，昨晚舉行頭場，鄭伊健和MIRROR 成員Edan送上花籃祝賀，Edan花籃寫上「Good Show炸爆舞台！鋒澤是我的謝謝！」

5子以牛仔造型出場，一口氣連唱3首歌《月面著陸》、《速食愛情》和《兵變》抄熱氣氛，他們先以普通話同「堅果」（粉絲暱稱）打招呼，再入鄉隨俗以廣東話自我介紹，邱鋒澤着粉絲盡情拍照，不過其他成員就建議大家放下手機，專心看騷。他們整古造怪，台上擺出多個不同甫士，裝可愛、裝性感及裝鬼臉等，不過當各人裝鬼臉時，只有邱鋒澤一個晒V裝可愛，於是他被迫個人表演一次裝鬼臉，惹來全場大笑。

之後5子再逐一個人表演，其中賴晏駒演出前，螢幕播放他化濃妝妖爆的短片，他再出場時，換上一襲鮮黃色流蘇西裝，低胸裝款式，跳唱多首快歌，妖味十足，他稱從沒想過能踏上這舞台，很是感動，唱《Perfect Clown》時一度落淚，解釋是看到全場亮起手機，感觸淚流。黃偉晉和婁峻碩成為演唱會的騷肌擔當，個人表演時均晒出粗壯麒麟臂。

賴晏駒唱完《擁抱》後，表示想跟大家擁抱，隨即攬着陳零九，其他成員都一擁而上抱抱，陳零九早前宣布與拍拖10年女友「呼呼」和平分手，隊員似要給他送溫暖，賴晏駒講笑看到陳零九眼泛淚光，陳零九卻否認，見他全晚笑容滿臉，心情未受分手影響。

邱鋒澤表示希望每年都來港開騷，及希望能踏上紅館表演，然後又晒廣東話，婁峻碩說：「今晚跟我返屋企」時，全場尖叫，對於首個香港騷，他們設計了一個香港獨有的環節，就是輪住唱出四大天王的歌曲。可能太落力表演關係，唱到Encore時，5子開始聲沙沙，唱完《ALL DAY》後更齊齊趴在地上，將舞台變大床，最後以《La La La》作結，並將抹過汗的簽名毛巾扔下台送粉絲。