【心理測驗】種一棵幸運花

想知花朵對你的運程有何啟示？快來測一測吧！（互聯網）

每逢春天，港九新界各區都有花朵盛放，品種之多令人眼花繚亂！大家游走於花花世界打卡的時候，可有想過這些嬌美的花朵還可以透視你的未來？網上流傳一道「種花預測未來3個月運勢」的心理測驗題，愛花的你不如一起玩，睇吓答案有咩「啟示」？

【問題】

假如現在你的手上有一株由別人送贈的植物，你認為它會開出以下哪一種花？

A.櫻花

B.玫瑰花

C.百合花

D.牡丹花

【結果分析】

A.站在人生交叉點

在未來的3個月中你可能要面臨一些改變，令你感到迷惘，至於是次改變是好是壞，則取決於你的行動及心態。所以如果不知如何是好，不妨多聽聽身邊人的想法，慢慢思考，聽從自己內心的答案，不要着急做決定。

B.嘗試於改變現況

在今年年頭已經有逃離現況念頭的你，在未來3個月可能有不錯的的桃花運。無論你現正處於單身或感情不順的戀愛困境之中，只要你願意努力改變自己或換角度為對方着想，在愛情方面都必會有收穫，並可逃離困境。

C.偏平穩起伏不大

無論是在工作或感情上，在未來的3個月都似乎不會有太大起伏，整體平穩順利，即使偶爾在工作上遇到突發狀況，亦可憑自身經驗去解決問題。感情上的情況也相同，只要好好溝通，珍惜相處時間，就可以維持簡單快樂的生活。

D.遇到意外的驚喜

未來的3個月可能是你今年運勢最好的一段時間，在事業或生活上似乎會有意外驚喜，有機會是升職、轉職的好機會，亦可能是與好久不見的故友重逢或遇到一見如故的人，這件事情會令你愉快、幸福地度過這段時間。