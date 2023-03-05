呂方入行40年紅館開唱　成首個「除罩騷」感動流涕

歌手呂方昨晚（4日）於紅館舉行入行40周年演唱會，全場爆滿。不少圈中好友包括張學友及郭富城等紛紛送上花藍道賀，更邀得杜德偉、黃凱芹及倫永亮擔任表演嘉賓。

演唱會約2030開場，甫開場呂方「聲音導航」表示：「40年好似眨眼就過去，當年我為咗獎金參加歌唱比賽，估唔就咁到入行！」隨即播放不少呂方娛樂事業的舊片段，他緊接以桃紅西裝登場，獻唱《聽不到的說話》，台下樂迷起哄，全場掌聲雷動。

呂方形容相隔一段時間再開演唱會，自己的心情既興奮又緊張，又搞笑說：「大家冒生命危險嚟睇，因為除晒口罩喎，紅館第一個唔使戴罩嘅演唱會畀我遇上，真係感激到流鼻涕！」他又透露其實今次演唱會早於3年前已籌備：「但因為疫情而取消，估唔到再舉行就係啱啱入行40年！」

他又幽默地指自己「完全冇台風、成碌木咁唱咗40年」，而唱《養妳一世》時，台後播放呂方與囡囡的互動與日常，相當溫馨。當他與黃凱芹合唱《情深緣淺》後，黃凱芹打趣：「幾日唔見，點解你瘦咗咁多？聽講你煮嘢食好叻。」呂方即自嘲：「我忍唔到口，抵我肥！」黃凱芹即打圓場：「聽日瘦身公司會搵你。」最終呂方以《但願人長久》為演唱會畫上句號，又感性表示：「唔知幾耐再開，大家保重身體，有緣再見。」

呂方完騷後受訪。談到減肥成功，他笑說：「瘦咗8磅左右，我之前仲瘦啲，但唱歌要用力，所以要食飯。（見你太太都瘦咗，一齊減肥？）冇一齊減，佢仲撩我食嘢，可能排舞要用腦，我中咗招腦霧呀！（今次碌盡人情卡？咁多嘉賓喎。）我都估唔到咁多，我親自打畀佢哋嘅，尤其杜德偉，真係好兄弟。（嚟緊巡唱？）希望啦。（開Part 2？）仲興？睇觀眾反應囉。」

談到兩歲半囡囡首次睇自己演唱會，呂方即謂：「聽我太太講，佢表現好投入。（平時同佢一齊唱歌？ ）佢識唱《雪山飛狐》，之前電視日日播，我咪同佢合唱囉，佢真係咬字同音準跟到，我覺得好神奇，唔知係咪年紀大生嘅會聰明啲，哈哈！（畀唔畀佢承繼你嘅衣鉢？ ）唔好嘞，佢好鍾意畫嘢，呢個年代冇乜所謂，或者又唱歌又設計啦。（佢有表演慾？）好犀利，我咁先驚，我諗佢都唔使我培育，好鍾意搶風頭，影相佢又識擺甫士。」