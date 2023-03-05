Avril Lavigne「分」訊後首度現身巴黎時裝周黑晒面

加拿大搖滾天后Avril Lavigne早前被爆與音樂人未婚夫Mod Sun分手，而近日Avril就與歌手緋聞新歡Tyga飛抵法國出席「巴黎時裝周」。昨日，Avril就單拖出席於當地舉行的時裝騷。今次是Avril自分手後首度現身公開場合。

身穿黑色皮褸皮裙的Avril沒有笑容坐定定睇騷，身旁未見有Tyga出現。除了Avril之外，同場還有歌手Ciara、超模Jourdan Dunn等。除了出席服裝品牌的花生騷之外，Avril日前亦出席鞋品牌成立30周年的慶祝活動，而同場還有韓國女星泫雅、《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）韓裔女星Ashley Park以及早前與荷里活男星里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）傳緋聞的英國人氣主持Maya Jama等。

此外，「小丑」謝勒力圖（Jared Leto）昨日亦有現身已故英國時裝大師「西太后」Vivienne Westwood的時裝騷，同場還有美國天后Halsey以及Kanye West模特兒舊愛Julia Fox。