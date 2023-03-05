跑季訓練Get Ready　輕量跑鞋登場

隨着本地及海外跑步賽事愈來愈多，跑手們的練習可謂全年無休！還好口罩令已經解除，大家終於可以無拘無束地在戶外場所，如海濱或室外運動場練跑，呼吸新鮮空氣。不過無論大家以10公里、半馬或全馬賽事為目標，一對合適的練習跑鞋都不可少。以下兩款全新跑鞋，針對跑步訓練作出物料優化及技術提升，分分鐘助你突破表現，跑出好成績！

絕佳緩震支撐

PUMA最近密密出跑鞋，除了早前介紹過的競賽級跑鞋Deviate NITRO Elite 2，近日再推新作。說的是NITRO氮氣跑鞋系列的全新成員－ForeverRUN NITRO高緩震日常訓練跑鞋。鞋底採用NITRO Foam氮氣中底科技打造，結合RUNGUIDE System高科技導引支撐系統後，更有效分散足部壓力，提供絕佳緩震功效，令跑手每一步都回彈力十足，跑得更穩定和長遠。加上鞋墊由品牌與Kaiser Sport & Ortopædi專家共同研發，而模組化鞋踭設計亦加上蹠骨軟墊，大大增強對足弓的支撐和引導腳掌的力量。

同場加映：BOOST底技術10周年特別版

10年前，adidas推出泡棉BOOST底技術跑鞋，為跑鞋界寫下新一頁。經過多年演進及反覆測試後，BOOST技術到今天已經提升至更高層次。趁BOOST技術踏入第10個年頭，品牌特別推出全新的UltraBoost Light。此新作既保留了PRIMEKNIT+針織物料，既舒適輕盈，又能保持貼合感全方位幫助每位跑手維持理想表現。加上比上一代Boost物料輕30%，因此一躍成為UltraBoost家族中最輕量的版本，為跑手減輕腳上負擔。