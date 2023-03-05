Clockenflap音樂節　The Cardigans唱首本名曲引領全場大合唱

《Clockenflap音樂節》昨日（4日）舉行第二天，90年代瑞典樂隊The Cardigans首度來港，擔任壓軸表演嘉賓，身穿黃色西裝的女主音Nina Persson 開場唱出《Paralyzed》與《Erase/Rewind》後，與觀眾打招呼：「晚安香港，好開心終於可以嚟到呢度表演，你哋都好美麗！」她唱《For What It's Worth》時表演口琴炒熱氣氛，到首本名曲《Lovefool》時引來全場大合唱。

樂隊再玩了《Carnival》與《Rise & Shine》等歌曲，期間Nina大讚維港夜景：「我哋見到個天際線，我哋見到個好靚嘅景色。」臨完場時她表示：「香港你哋好正，我唔想佢完……」說罷感到不適咳了幾聲，但不影響她獻唱經典作品《My Favourite Game》為演唱會作結，全場大合唱搶耳的結他部份，氣氛推到最高潮，最後Nina答謝觀眾，並與隊友排成一列鞠躬。

當日較早時候，挪威二人民謠組合Kings of Convenience闊別香港12年後回歸表演，以一曲《Comb My Hair》開場，成員Erlend Øye表示：「Hello hello你哋好美麗！」成員Eirik Glambek Bøe問觀眾是否喜歡細樂隊而不喜歡大樂隊，當觀眾指兩者都喜歡，他表示本來想聽到大家不喜歡大樂隊，逗得觀眾發笑，他再問：「我哋喺呢個大城市感到自己太細小，你哋可唔可以幫我哋打拍子？」其後他大讚觀眾拍子打得夠準：「通常啲人都會拍得快咗。」

表演期間Erlend問觀眾是否已經日落，提到兩日前他在維港坐渡輪看日落，表示羨慕香港人可以來回坐船看日落。Eirik透露自己的結他帶寫著他的全名，是12年前在香港表演時獲得的紀念品，他一直用到現在，想多謝送禮給他的人。兩人先後彈木結他和唱《Homesick》、《I'd Rather Dance With You》與《Misread》等經典，演唱會後半部份再加入鼓手與低音結他手。搞氣氛高手Erlend玩到high時又跳舞又除褸，引得觀眾尖叫，如痴如醉。