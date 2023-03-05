方力申認愛後鬆一口氣　直認同女友關係昇華

方力申（小方）在香港仔出席慈善跑，原本沒有計劃落場，他笑言因碰見酒肉朋友，被「鼓動」下臨時參與，但很久沒有跑步，走幾步已經氣喘，笑稱可以訓練毅力用來談戀愛。問到為甚麼不帶女友出席活動？他說：「唔好喇，工作還工作，佢又唔係圈內人，呢排咁多事 。」

小方昨日出席活動終於公開認愛與圈外女友葉萱（Maple）拍拖，對於女友過往曾被邪教教主洗腦兼性侵，Maple為了不想再有人受害，早前更站出來聲淚俱下詳述過程，並公開了34秒恐怖變態錄音的慘痛經歷，他勇於維護女友，的表現獲網民大讚。問到女友感動嗎？他說：「都有嘅，自己都鬆口氣，知道要見大家，早幾日仲寫低要講咩，前一晚播出咗個訪問，我都係第一次睇，雖然內容我知道晒，但對我嘅衝擊都好大。睇完之後再見面傾偈，發覺個感覺更加鞏固，所以噚日做訪問，都冇咩講唔到，因為都係事實，亦好了解佢同件事，亦冇嘢要避忌。」

小方被問到事件公開後女友可有壓力？他說：「佢睇咗我個訪問，睇comment 永遠都唔好受，我都叫佢唔好睇，唔睇就唔會唔開心。」小方又希望趁下半年忙工作前與女友去旅行拍拖，期間女友若要到韓國出庭也會陪伴，但暫時未有日期。小方又對於其前唱片公司宣傳人員在蔡天鳳被碎屍案中，涉嫌協助她的前夫潛逃感到愕然，但指對方已轉行多年，已多時沒有見面及聯絡。