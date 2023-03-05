春日好甜美　紅卜卜士多啤梨

科技發達，任何季節都可以品嘗到大部分的水果，但想吃得健康又美味，時令的出品自然是首選。率先請來達人為大家介紹來自世界各地的人氣士多啤梨之餘，還有其他美味多汁的水果選擇，下次想食靚水果，幾時都識揀。

中日韓美出品

酸甜有致的日本士多啤梨，一向是人氣水果，據尖沙咀日式精品超市city'super蔬果採購專員Helen講，部分日本士多啤梨當造期可至4月，大家在這個春天，不妨把握機會入貨。位於日本福岡縣的山下農園，種植士多啤梨時盡量避免使用農藥，泥土溫度有嚴格控制，以含礦物質的天然地下水灌溉，出產的甜王士多啤梨質感豐富。日本福岡縣伊世農園甜王多士啤梨，以益蟲和微生物代替農藥，產量少而珍貴。日本佐賀井手農園同樣標榜不使用化學肥料和農藥，園內有多款受歡迎的品種，如鮮紅的大君士多啤梨，果實飽滿香甜。白色士多啤梨就有天使之實和雪兔，前者有熱帶水果風味，後者甜味突出，各有特色。

除了日本品種，水果進口商成記欄負責人Sam指其實世界各地都有不同種類的士多啤梨，也不限於冬天食用，各位在大部分時間都可以品嘗得到。如3月供應的韓國泫妃士多啤梨，來自當地論山市，入口香甜而果味濃。來自中國丹東東港的甜匠士多啤梨，於12月至5月盛產，以天然方式種植深耕，入口香甜，性價比高。至於美國加州Driscoll's士多啤梨，擁有完美果形，酸甜度適中，質感結實，除了當水果享用，也適合用來整甜品。

其他季節水果推介

除了士多啤梨，Sam指春季水果還有很多選擇，如由現時至3月尾供應的南非迷你無花果，甜度可以有18至19度，較平常的無花果高約3度。摩洛哥珍寶藍莓直徑有18毫米，糖度約13至14度，酸甜比例適中，入口有濃濃莓香。全年都有供應的泰國杧果，Sam指其實在指定的日子才是最當造好吃，如在3月至5月最當造的泰國和熟水仙杧，經過熟成處理，令甜度和軟硬度在最佳狀態，一般杧果糖度約12至13度，這款可達至18度或以上，帶有濃郁的玫瑰香氣。

Helen指春天的柑橘類水果很高質，於3月供應的日本和歌山雛蜜柑，外皮雖然不覺完美滑溜，但蜜柑經貯藏處理，果味濃郁，甜度高而酸度低。日本麗紅橙同樣於3月當造，屬高品質的甜橙，皮薄肉嫩又多果汁。Sam則推介2月至5月最當造的美國無核紅肉橙，橙型較細，皮薄多汁，較普通的橙糖度高2至3度。揀選時留意皮薄有重量，看看果椗，如果青色就較新鮮。

（a）city'super、（b）成記欄