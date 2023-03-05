方力申女友曾揭墮邪教陷阱經過　公開遭性侵證據

藝人方力申（小方）齋足5年終脫單，承認與圈外女友葉萱（Maple）拍拖，女友曾被「邪教」教主鄭明析洗腦兼性侵，造成永久烙印，不過小方不介意之餘，更企出來為女友護航，Maple為了不想再有人受害，早前站出來拍攝紀錄片，聲淚俱下詳述過程，除此之外，其實她早於去年3月已勇敢在韓國出席記者會，供出「邪教」教主鄭明析的變態行徑，她表示逾10年前首次在銅鑼灣遇到攝理教相關人士，當時她只有17歲，正在與朋友及胞妹行街，突然有人上前要求進行問卷調查，因對方準備得非常完善，所以就不自覺地「中招」，她講到該教招手教徒的方法主要從海外入手，當時她被教會說服下，只留在香港生活3年的她，就決定返回韓國。

她更公開指教會為洗腦教徒斷絕所有的人際關係，並帶着「你是主的新娘」的想法奉獻給教主。當中有不少身材高挑，年輕貌美的女教徒會成為「Star」，即是如不婚主義的修女，並會收到他人不同的禮物和信件，其中更包含內衣褲，而大部分「Star」還會把教主當成自己老公一樣。她又提到於2018年首次被教主鄭明析性騷擾，當時她說服自己是主對自己的信任試驗或愛，之後她於2020年因交通意外及疫情曾返回香港，但是不久之後又再被教主召喚回韓國，這次她遭受性侵。好在當時友人及時令她醒覺，認清攝理教是邪教組織，教主鄭明析非救世主，但是她由當時難以即時逃離魔爪，只好再一次遭受性侵，但她就決定妁過程錄音，最後向執法部門和大眾公開證據。

她當時於記者會中狀況非常差，有指她出席前多次嘔吐，所以上台時一直用手按着腹部，她知道自己會惹上麻煩，紀錄片中也紀錄了她從香港機場就一直被跟蹤至韓國酒店，但她依然堅持公開身份揭發「教主」鄭明析的惡行，不希望再有更多受害人出現，一眾網民紛紛留言鼓勵她，對於她的經歷感到心痛，亦感謝她能夠勇敢企出來，不向惡勢力低頭。