COLLAR積極減肥　Marf驚Solo唔夠氣Winka針灸養聲

女團COLLAR昨日（4日）在中環出席戶外音樂及藝術節《Clockenflap 2023》，繼1月合體慶祝成軍1周年及宣傳團歌《The Bright Side》後，昨日又合體並現場跳唱《Call My Name！》、《OFF/ON》等。為了今次演出，COLLAR事前積極排舞及Keep Fit，在舞蹈演繹上亦加插不少新元素，芯駖說：「綵排咗好多次，花咗好多時間練習手揸咪跳唱，因為之前係用Headset Mic，而且各位隊員都有積極減肥，大家都好似絕食咁，務求以最好體態上台。」

COLLAR全團上陣外，Marf與Winka更各自首次演繹「單飛」新歌《*~Silencio…Shh》及《一手造成》。Marf說：「我哋用咗好多時間同心血去準備呢兩首Solo歌，因為跳唱完《Call My Name！》同《OFF/ON》後，再跳唱自己首新歌，所以都緊張，擔心聲線同唔夠氣，不過事前咁多成員幫我暖場，又有一好似Family咁親嘅朋友同我一齊跳舞，成件事感覺好溫馨。」

至於Winka為了Solo演出，事前要好好保養聲線，她說：「心理上唔可以太緊張，緊張會對件事唔好，但又唔可以太興奮，心理上調節之外，由於自己容易聲沙，所以會透過針灸、食中藥保養吓把聲，以最佳狀態上台。」