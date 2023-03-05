鄧萃雯生日激罕晒靚媽同框相　釋懷童年缺乏母愛怨恨

藝人鄧萃雯（雯女）日前在3月2日生日正日與教友關心妍及媽媽一起慶祝57歲生日。她興奮在社交網分享收到蛋糕和紅玫瑰的照片，同時激罕晒出與媽媽同框，當天鄧媽媽戴上眼鏡，打扮似足闊太般貴氣，外表超級年輕。

她表示自己的心裏滿懷感恩，內心愈來愈純粹，雖然外表老去，但活得像個孩子，並寫上：「今天心裏一直在感動，整天都有種感恩到想哭的感動，因為我的心愈來愈輕省和純粹，知道未來的日子應該做甚麼，怎樣活，可能外表的確在自然地老去，但並不妨礙我愈活愈像個小孩。」她特別感謝主和媽媽：「Happy birthday to me！多謝主祢創造我，媽媽把我生下來，才有今天的我。」

不過她曾上節目抱怨過媽媽，當年鄧媽媽在17歲時便生下她，連自己都是個孩子。她表示父母再次結婚，又各自離婚，當憶述童年每當看到同齡孩子們纏在母親的懷裏時，無法釋懷對母親的怨恨。她說：「母愛的溫情從未曾在我的身體內流淌過。」至到今天，鄧萃雯全因為婆婆的一句說話更觸動自己心靈：「你媽媽也是一個受傷的女人」，選擇體諒媽媽，她說：「愛，讓我們忘記怨恨，忘記痛！」