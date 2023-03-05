張繼聰恭喜好兄弟方力申拍拖　大讚Maple好堅強

藝人張繼聰與導演彭秀慧等今日（5日）出席香港演藝學院的分享會，分享會上阿聰講到跟梁朝偉合作時，令他對演員的看法有所啟發：「總之演導講乜，佢都會好似小學生咁，會話知道，就算有啲猶豫，佢都會話好，我試吓，梁朝偉係最謙虛嗰個，原來真正嘅高手係幫導演解決問題，而唔係製造問題。」

彭秀慧問他有否遇過前輩演員的演繹方法跟他有份歧，會如何解決？阿聰坦言遇過前輩對手事完全不作綵排：「我覺得咁係OK，有時傾到好死，演出嚟反而唔好睇會好悶，但試過係要對打，打都事前唔夾，我問你會唔會打埋嚟，對方話你到時咪知囉！有時明明夾咗，但對方做嘅同之前講嘅唔同，記得初入電影圈時，前輩叫我要跟佢咁做，我『嗯』咗先，再望吓導演，導演望住我『嗯』，似乎係認同我嘅演法，我最後都係用番自己嘅方法，其實我覺得呢啲情況，導演處理會好啲。」

受訪時，阿聰表示開心返回母校，自言學校對他好重要，將學到的東西在演藝工作上學以致用，問到若將小朋友想入娛樂圈，他是否樂意？他坦言：「呢行真係好辛苦，一定真係鍾意先好入行否則唔適合，我今日都有帶囝囝嚟開放日，畀佢睇吓學生嘅表演，佢都好享受。（囝囝比較鍾意唱歌跳舞？）細女對呢方面興趣大啲，囝囝對藝術同運動有天分，不過畀佢哋摸索吓先，唔好畀咁大壓力佢，仲有時間，希望佢將來做到一份鍾意嘅工作。」

另外，談到好友方力申有新戀情，而女友Maple是邪教受害者，阿聰恭喜好友拍拖，並大讚兩人都很勇敢：「Maple好堅強，佢哋兩個相遇係上天最好嘅安排，小方係一個溫柔成熟嘅好男人，佢可以好好照顧到女方，但壓力一定有，係我哋想像唔到，作為好兄弟一定會支持，希望件事快啲過去。（小方有冇話帶女友畀你哋見？）佢話想快啲介紹畀我哋識。」