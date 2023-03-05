辻莉莉莎 神級曲線美

身形曲線迷人嘅美女，喺日本寫真界真係多不勝數，所以能夠享有「究極之曲線美」呢個稱號，絕對唔簡單！邊位女優咁犀利？佢就係近年炙手可熱嘅姊系女優辻莉莉莎！

成隻蜘蛛精

家陣傳媒好興將人捧上神枱，生得靚少少就封為「男神」、「女神」，搞到周圍都係「神」，感覺上好似梗有一個喺左近，而喺日本寫真界，唔止有大量「女神」、「乳神」，仲有好多女優擁有一副「神級 Body」添，好似高梨瑞樹、松嶋詠美、和智南、白峰美羽 ，同埋今日為大家介紹嘅辻莉莉莎。今年25歲嘅佢，面尖尖，眼大大，氣質斯文又帶點成熟韻味，質素媲美一代寫真女神杉原杏璃，笑起上嚟又有幾分妖媚味道，身材仲好鬼正，上圍對G奶又大又挺，腰肢同四肢又相當纖幼，望落去婀娜多姿，用「究極之曲線美」嚟形容，一啲都唔誇張，計我話，搵佢做《西遊記》入面嗰隻蜘蛛精，絕對係入型入格。

多方面發展

辻莉莉莎細細個就以童星身份參與電視節目演出，到咗2020年完成大學課程後，本來可以加入企業做OL，但係佢又覺得喺辦公室打工會好悶，所以決定轉軚，參加一個聲優偶像比賽，仲攞埋冠軍，後來得到小說家中村航鼓勵，走咗去藝能事務所應徵做寫真偶像，結果一擊即中，成功簽訂藝能合約。

出道之後，莉莉莎大部分寫真作品都屬於唯美風格，拍到佢好有氣質，媚態畢露，加埋本身擁有美麗面孔同神級身材，成功彈起。除咗拍寫真，阿妹經常獲唔同傳媒邀請做嘉賓，包括為醫學資訊平台擔任模特兒，近期仲成為東京車展2023其中一位形象女郎添！