泰國BL劇2大男神襲港　廣東話讚粉絲「世一」冧到暈

泰國BL劇《Bad Buddy Series》2位主角Ohm（陳炳林）與Nanon（黃樂榮）今晚（5日）在九展舉行首個香港粉絲聚會，兩人甫出場便合唱《Same Page》炒熱氣氛，其後他們以廣東話「大家好」打招呼。

兩人接受大會司儀訪問時表示今次並非首度來港，Nanon說：「見到大家好開心，知道大家留意咗我哋套戲好耐，今次係我第2次來港，最鍾意係香港美食。」至於Ohm透露小時候曾跟家人來港的主題樂園遊玩，留下美好回憶，今次跟粉絲見面有點緊張。他們講到上台前的小習慣，Ohm表示會合十手掌拜四面台祈求演出順利，而Nanon則會打坐令自己精神更集中，問到最愛吃的消夜，Nanon指是一種叫臭魚豬肉的泰國食品，司儀問他不怕長胖嗎？他開玩笑說：「食完嘔出來，我食個味唔食落肚，我講笑！」又謂自己很懶惰，不愛運動，只喜歡睡覺。講到5年後的自己，Ohm希望可以在電影演出。另外，兩人在現場不停學講廣東話，司儀問他們除了大家好，還懂哪句廣東話？Nanon即時獻技說：「世一！」並指粉絲是「世一」，司儀問觀眾想兩人學哪句廣東話，全場大叫「我愛你」，他們即場學講我愛你冧粉絲。之後他們又將劇中的經典對白以廣東話演繹，兩人發音及語氣搞笑，表現呆萌。