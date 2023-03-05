大地回春，令唔少男女春心蕩漾，相約伴侶去郊外露營，享受二人世界。話時話，四野無人，好易令人情不自禁，今日就同大家分享吓同露營（Camp）有關嘅情慾話題。

Camping Out 咪亂應承

好多男士都鍾意去Camp，因為可以親近大自然，令身心得到Relax，但女士們要醒水，假如有個男人突然同你講，好想嚟個「Camping Out」，千祈咪貪口爽應承，事關呢句俚語係口愛咁解！話說男士喺慾火高漲時，撐起嘅褲襠好似帳蓬，裏面嘅小兄弟好想出嚟活動吓，所以先至要「Camping Out」。另外，如果有朋友同你講要「Go Camping」，一樣要問清楚，佢未必真係想搵你去露營，有可能只係對自己嘅性取向感到疑惑啫。

3種體位 Camping最啱

喺浪漫嘅星空下，孤男寡女匿喺帳幕內有咩好做？無理由淨係談情說愛咁簡單吧！英國偷情網站Illicit Encounters做咗一項民意調查，睇吓露營時乜嘢體位最啱玩，結果獲得最多票數嘅係側臥式「Spooning」，其次係傳教士式「Missionary」，排第三係後進式「Lazy Doggy」，結果都好正路，有性學家解釋，呢3種體位之所以受歡迎，原因係唔需要太多空間，一個睡袋就已經玩得到。

《Wild Camping》 狂野之營

經常有人問露營有乜嘢玩，其實只係畀個機會自己親近大自然，喺遠離繁囂嘅情況下，做自己愛做嘅嘢，就好似呢套由Jacquie et Michel ELITE喺2019年推出嘅《Wild Camping》，片中一班淫娃就趁露營機會狂食仔。影片由Tiffany Leiddi、Cherry Kiss、Anna Polina等癡女脫星演出，未睇已幻想到劇情有幾咁荒淫，故事講述佢哋約咗班仔去露營，但帳幕都未搭好，已急不及待各自尋歡，有人去咗山澗，有人深入樹林，搞到營地處處春色無邊。

同場加映：鈴村愛里露營玩出火

情侶去露營享受二人世界，夜晚對住乾柴烈火，好自然想嚟個肉體交流，但如果得一支公出發，又好想感受吓喺營地曳曳有幾咁刺激？AV片廠Prestige喺2021年推出嘅《只有2人的露營，成人中出小旅行。》相信可以滿足你嘅幻想，事關喺好多AV迷眼中，呢套係近年最正嘅露營題材作品，因為女主角係1993年出生嘅鈴村愛里，一向畀人嘅形象都係優雅斯文，偏偏喺片中化身飢渴輕熟女，嗰種反差感令人驚喜，加埋佢嗰對33D美乳，好值得一睇再睇。