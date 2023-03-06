【是日通勝】

農曆二月十五

癸卯年 乙卯月 癸亥日

吉時：上午7時至9時、中午11時至1時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：入學、祭祀、沐浴

忌：修倉、詞訟、嫁娶

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：3、27、31

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：包容不等於縱容，要讓另一半明白你的底線。

金牛座：擇偶勿只重外表，志趣相投才可細水長流。

雙子座：遇上麻煩忌慌失失，保持鎮定就有力化解。

巨蟹座：溝通出問題，易變事業絆腳石，務必正視。

獅子座：運勢中規中矩，但處理感情問題要很小心。

處女座：求財忌急躁，判斷力受影響，易因小失大。

天秤座：要有挑戰精神，才會發現自己的真正實力。

天蠍座：謹守崗位，相信自己，就會見到成功希望。

人馬座：運勢不佳是暫時性，遇上麻煩要保持樂觀。

山羊座：春風滿面，多展露笑容，易打動心儀對象。

水瓶座：做事快靚正，遇到任何問題都能應付自如。

雙魚座：努力向目標進發，運氣差也不能阻你成功。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）狗 桃花旺

（跌）蛇 易出錯

鼠：人緣不錯，遇上困難會有人伸出援手。

牛：財運差，投資者要留神，容易被人騙。

虎：想像力豐富，可為事業發展帶來起色。

兔：有心想事成的好運氣，打工仔要把握。

龍：感情生活現暗湧，已婚者勿掉以輕心。

蛇：是日沖煞，思緒混亂，易犯上低級錯誤。

馬：判斷力差，做事易被別人牽着鼻子走。

羊：家人是最強後盾，關懷與包容不可少。

猴：心緒不寧影響工作，切勿遷怒於別人。

雞：腦筋轉數快，有能力挑戰高難度任務。

狗：桃花旺，有伴侶者趁空約會，倍感幸福。

豬：工作乏味，心情壓抑，是時候好好休息。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

驚蟄打小人

驚蟄是廿四節氣，亦是春季第三個節氣，癸卯年的驚蟄日在3月6日（即今天），而這一天又名白虎開口日。

「蟄」是冬眠，「驚蟄」即動物剛剛醒來的時候，動物睡醒便需要覓食。民間傳說凶神之一，白虎也會在這天出來，亦表示小人開始活躍起來，挑撥離間打小報告製造是非，是破壞麻煩者，於是有些受到委屈或惹上是非官非的人會根據民間傳統，在這時候祭白虎請神婆在街上燃燒香火拜祭，希望不受小人纏繞，消災解困，化險為夷，而打小人主要為發洩情緒。

在風水布局上，每年查出流年三碧星飛臨方位，加以化解便可。今年三碧星在東南方，可在這方位掛上或貼上紅色物品，如小燈籠、工藝品，非常簡單。一般情況下，我會建議掛上紅色中國結，就算貼上紅色圖案也是有效，一年後除去再看明年方位。辦公桌盡可能不從坐位右邊進出，所謂左青龍右白虎。借天力還人力，須知不可能完全滿足需要，但能做到在發生事件時減輕損害，及早遠離是非。

今年北方九紫貴人星飛到，在這方位放9支紅色花，可增強貴人運，有貴人扶持，增強個人能量，敵人也會收斂。今年提示的句子：輸人不要輸陣。