影視展復辦︱梁朝偉VS城城青雲　爭做暑假檔戲王

因疫情闊別實體展覽3年的「香港國際影視展」，今年落實捲土重來，各大影視單位紛紛決定斥資宣傳，由梁朝偉與任達華主演的《金手指》，跟郭富城、劉青雲及古天樂主演的《掃毒3：人在天涯》將於暑假檔正面交鋒！而無綫以「時間倉卒」為由，決定放棄參加影視展！

本屆影視展落實復辦實體展覽，不過由以往為期約一星期，變成3月13至16日為期4天的展覽，節奏更為緊湊。鑑於港府放寬入境及解除口罩令，令各大影視媒體對來年的娛樂事業發展充滿信心，紛紛決定加入「擺檔」吸客，期間更舉行記者會造勢。

陳偉霆勢成焦點

據知，單是英皇電影已斥資百萬計，落力宣傳旗下大片《金手指》、《爆裂點》、《海關戰線》及《內幕》等，一眾有份參演的影帝級演員包括梁朝偉、郭富城、張家輝、謝霆鋒等暫定14日亮相站台。近日被傳與內地名模何穗分手的陳偉霆，結束與母親的「親子旅行」後，會返港出席盛會，推測屆時他會成為傳媒追訪焦點。

各電影公司於影視展揼本宣傳，全因市道逐漸回復正常，吼準暑假及「十．一」的黃金檔期！除寰宇方面決定7月28日推出郭富城、劉青雲及古天樂主演的《掃毒3：人在天涯》外，由梁朝偉及任達華等主演的英皇電影《金手指》同樣瞄準這個檔期。多位影帝「雲集」暑假，戲裏戲外同樣好戲，據知，電影公司正為排名問題費煞思量，以免順得哥情失嫂意。至於張家輝、陳偉霆及譚俊彥主演的《爆裂點》的後期製作已完成近八成，影視展上將會公布首條預告片，暫定安排「十．一」檔上映。

至於ViuTV今次聚焦宣傳由男團ERROR與宣萱擔演的新劇《極度俏郎君》，以及MIRROR成員Ian與Anson Kong主演的《冰上火花》等，相信兩大男團將於15日記者會上「吸粉」，不難想像屆時引起哄動；而內地演員黃渤亦會低調來港宣傳新作。

林明禎撐場

而影視展官方計劃13日舉行大型開幕禮，稍後將公布嘉賓名單。「第十六屆亞洲電影大獎」則於12日舉行，來自日本的阿部寬、韓國男星朴海日及台灣型男許光漢等盛傳專程來港撐場。盛會前一日，大會將為過往15屆頒獎禮的精彩時刻作展覽回顧，邀得女神林明禎與宋芸樺到場與粉絲們互動。

無綫指時間倉卒 明年再戰Filmart

無綫3年前曾鼎力支持「香港國際影視展」（Filmart），但疫情後於一切「復常」之時，今年卻未見出現名單中。無綫企業傳訊部總監黃德慧昨日（5日）回覆：「因為政府全面撤銷防疫措施係呢個禮拜內發出嘅決定，唔係公司預計之內，同時唔想太倉卒參加，惟有等下一年啦。」

問到可會於Filmart以外舉行其他活動，向外地買家推介新劇或節目？她表示每年均有節目巡禮供傳媒及客戶，作全面了解無綫最新及製作中的作品，傳媒和客戶會親臨電視城參與相關大型活動：「無綫不時都做推廣，所以要了解最新劇集，可以出席喺將軍澳電視城舉辦每年一度嘅大型節目巡禮。」