Anson Lo搏到盡由頭傷到落腳　一文睇晒歷年10大傷患

人氣男團MIRROR成員、「教主」Anson Lo（盧瀚霆）早前出活動時，因嚴重脫水加感冒而暈倒，引起網民熱議，其實佢向來做嘢唔錫身，搞到損手爛腳兼周身病痛，計埋呢次脫水總共有10大傷患，堪稱「容易受傷的男人」！

「教主」傷痕遍布全身，由淺入深樣樣齊，最輕傷嘅一次就由去年拍《King Kong》MV數起，當時佢堅持親身上陣拍打鬥場面，點知不惜整傷手指，要即時用液態膠布處理傷口，仲痛到忍唔住大叫，但以佢嘅「往績」嚟計，咁都只係小菜一碟，緊接就係佢去年夥MIRROR開紅館個唱時，表演高難度向後瞓身90度落台，但就因為衝擊力過大，令背脊受傷出現多處瘀痕，傷痕纍纍。而佢拍電影《假冒女團》時，亦於拍攝動作場口時，唔小心撞爆額頭搞到爆缸，假戲真做夠晒落力！

演出上博到盡之外，練舞多年嘅佢都積落唔少舊患，不但曾自爆有關節風濕，更試過喺拍MV時觸及膝頭舊患，真係由頭傷到落腳。與此同時，佢亦遇過唔少飛來橫禍，好似前年佢搭的士時就不幸遇上車禍，的士突然被撞上行人路，令身為座上客嘅佢扭傷腰，認真黑仔。

除咗肉體上嘅損傷，接Job接唔停嘅佢仲捱到體力不支，多次拍劇拍節目時發燒都唔在講，前年佢更因嚴重過勞令聲帶發炎及結繭，導致失聲，去年佢同欣宜合作開騷，完騷後即時胃抽筋，被工作人員扶走，再加埋早前暈倒，似乎身體已響起警號，難怪「神徒」都勸佢唔好再做「拚命三郎」，要好好保護自己！