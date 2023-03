新加坡歌王林俊傑(JJ)現時一直忙於在世界各地舉行「JJ20世界巡迴演唱會」。JJ最近在社交網分享一條一鏡到底影片,影片中他與工作人員身在私人飛機場,眾人一起模仿美國孑2祖男團Backstreet Boys經典歌曲《I Want It That Way》MV。他們不論是在動作表情走位也相當到位,有接近九成相似。Backstreet Boys會在今個月3月14日至15日亞博舉行世界巡迴演唱會《Backstreet Boys DNA WORLD TOUR 2023》香港站,闊別香港多年,粉絲不要錯過!