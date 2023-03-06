林心如任製作人上癮　連電視節目都撈埋

台灣女星林心如近年任製作人成績不俗，前年更憑話題劇《華燈初上》事業登頂，今年除了再下一城為新劇《有生之年》任製作人外，還開拓電視節目方向，小試牛刀為將於下月播出的《光露營就很忙了》任製作人，該節目首支預告日前曝光，不到一天已突破十萬人觀看，劇組及後再釋出最新的預告，總製作人林心如領着姐妹們楊謹華、郭雪芙、謝欣穎、劉品言、謝瓊煖、江宜蓉體驗野外生活，以最療愈的形式遠離都市繁囂，騎著單車車、放鬆地躺在吊床上，以及坐在露營椅睡著等。

今次節目有別於過去演出戲劇狀態，開拍前沒有劇本提供給藝人，心如坦言望以最真實的情況呈現給觀眾：「戲劇需要詮釋角色，實境如果太多包袱樣貌呈現，觀眾都很聰明也會知道，所以好友來大家都很放鬆、做自己，最大福利是坐著發呆，就像朋友們約出去玩，我其實最想當廢物，哈哈！不過可能下午五點過後的聊天話題就不能播了！」品言也表示：「在這邊很放鬆，我劉海夾到連開機都忘了拿下來，紅白拖也乾脆直接穿着錄製。」而一眾姐妹還為了晚餐洗碗，於戶外騎著單車車時臨時下任務：「最後一個回去的人要洗碗」，姐妹們聞言不禁詐嬌表示騎不動，但另方面卻出盡全力踩，因擔心自己是最後一個要洗碗，非常搞笑！