Clockenflap最後一日　日本歌姬milet登場大晒廣東話冧粉絲

一連三日於中環海濱舉行的《Clockenflap音樂節》昨日（5日）來到最後一天，日本創作歌姬milet於傍晚登台，她向台下甜笑揮手冧爆粉絲，又手指指對著大會鏡頭搞氣氛。她以廣東話介紹自己：「多謝！大家好，我係milet！」她接連表演《Inside You》、《Tell me》與《Loved By You》等歌曲，到《Who I Am》帶領觀眾齊齊拍手。

其後她再講唔咸唔淡的廣東話：「見到你哋……」說到一半，她猶疑地用英語表示：「唔知啱唔啱呢？」接著她繼續用廣東話表示：「真係好開心，好快樂！」觀眾歡呼後，她轉回英文笑說：「我要改進吓啲廣東話……多謝大家今晚嚟睇我，我真係好愛你哋！其實我4年前已經計劃過嚟，但因為疫情嚟唔到。我依家終於嚟到，真係好開心！我不能忘記你，你哋真係好貼心。」

她唱《You & I》時勁high，大叫：「Let’s go Hong Kong！」又轉圈又彈彈跳，唱《Us》時又向大會鏡頭風騷送飛吻。完場之際她大讚觀眾美麗，並用廣東話說：「多謝多謝多謝！」最後她拿出自拍神棍，與觀眾拍片留念。