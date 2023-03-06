今天是二十四節氣中的驚蟄，此時節的到來代表天氣回暖，春雷初響，驚醒泥土中的昆蟲，有萬物復甦之意。根據民間習俗，這一天不但要打小人還要吃梨，因為梨可以潤肺健脾，滋陰清熱，有益於身體健康，加上梨的諧音為「離」，有跟讓害蟲分離的寓意。既然驚蟄吃梨好處多，就馬上分享一些具潤燥功效的梨子食療。

兩大梨子食療

清甜的梨除了可直接食用外，亦可烹煮食之，以減低其寒性。

雪梨蘋果茶

材料：雪梨2個、蘋果2個、南北杏10克、陳皮1角

做法：

第1步：把南北杏、陳皮以清水浸15分鐘，備用。

第2步：把蘋果、雪梨洗淨、去芯，連皮切成角，備用。

第3步：所有材料放入煲中，加入6碗水，開火煲1小時，即可飲用。

雪梨燉盅（2人分量）

材料：雪梨1個、杏仁10克、龍眼肉6粒、冰糖適量。

做法：

第1步：把梨削皮去芯，橫斷切開。

第2步：把杏仁、龍眼肉及冰糖放入梨中，用牙籤固定好。

第3步：把固定好的梨放入碗中，加適量水，置鍋內蒸20至30分鐘。

瞓少啲郁多啲

當氣溫回暖，濕氣上升，會令人容易出現「春困」的現象，因此每天睡8小時已足夠，睡眠過量反而無益。另外，應趁太陽高掛之時，適當地動一動，如快步走、行山等，令身心更有活力。