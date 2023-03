Clockenflap12月回歸！「武當派」最後一日守尾門向李小龍致敬

香港Clockenflap音樂節昨日最後一日舉行,除了有日本創作歌姬milet之外,愈夜愈精彩!壓軸嘉賓是美國Hip Hop饒舌組合「武當派」Wu-Tang Clan,人多勢聚的成員出場後,即與觀眾互動帶領他們大叫「Wu-Tang」,繼而唱出《Bring da Ruckus》與《Da Mystery of Chessboxin'》,並在台上開香檳。

組合問觀眾有沒有精力,想聽到他們高呼,又表示:「好開心嚟到香港!呢次係疫情後第一次派對,玩得開心啲!」組合表演《Spend Money》與《Can It Be All So Simple》,指示觀眾舉和平手勢左搖右搖,再翻玩美國搖滾樂隊Nirvana 的《Smells Like Teen Spirit》,引來全場大合唱。臨完場組合再次開香檳,慶祝Hip Hop 50周年,並多謝香港的支持,提到他們歌曲採用港產功夫片的片段,向李小龍致敬,指亞洲文化幫助Hip Hop文化走向世界。最後舞台爆出火花與火柱,場面壯觀。

而同日較早前英國樂隊Bombay Bicycle Club亦有表演,以一曲《Eat, Sleep, Wake (Nothing But You)》打頭陣,舞台更噴出紙花。唱《Shuffle》時,主音Jack Steadman表示:「如果大家識唱之後嗰段,就一齊唱!」到完場時舞台又再次噴出紙花。

一連三日的Clockenflap音樂節結束,而大會即時於官網宣布將於今年12月1日至3日回歸在港再舉行。