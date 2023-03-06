Clockenflap12月回歸！「武當派」最後一日守尾門向李小龍致敬

香港Clockenflap音樂節昨日最後一日舉行，除了有日本創作歌姬milet之外，愈夜愈精彩！壓軸嘉賓是美國Hip Hop饒舌組合「武當派」Wu-Tang Clan，人多勢聚的成員出場後，即與觀眾互動帶領他們大叫「Wu-Tang」，繼而唱出《Bring da Ruckus》與《Da Mystery of Chessboxin'》，並在台上開香檳。

組合問觀眾有沒有精力，想聽到他們高呼，又表示：「好開心嚟到香港！呢次係疫情後第一次派對，玩得開心啲！」組合表演《Spend Money》與《Can It Be All So Simple》，指示觀眾舉和平手勢左搖右搖，再翻玩美國搖滾樂隊Nirvana 的《Smells Like Teen Spirit》，引來全場大合唱。臨完場組合再次開香檳，慶祝Hip Hop 50周年，並多謝香港的支持，提到他們歌曲採用港產功夫片的片段，向李小龍致敬，指亞洲文化幫助Hip Hop文化走向世界。最後舞台爆出火花與火柱，場面壯觀。

而同日較早前英國樂隊Bombay Bicycle Club亦有表演，以一曲《Eat, Sleep, Wake (Nothing But You)》打頭陣，舞台更噴出紙花。唱《Shuffle》時，主音Jack Steadman表示：「如果大家識唱之後嗰段，就一齊唱！」到完場時舞台又再次噴出紙花。

一連三日的Clockenflap音樂節結束，而大會即時於官網宣布將於今年12月1日至3日回歸在港再舉行。