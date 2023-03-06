江嘉敏短髮Look扭轉負評　豪言剃光頭都唔怕

無綫劇《新四十二章》剛剛大結局，劇中飾演「小寶」的藝人江嘉敏（Kaman）於社交網發文，表示《新》劇為她帶來很多開心事：「前幾日去拍嘢，突然之間有個外國人走過來問我：『Are you Kaman Kong？』我都覺得出奇，竟然會有外國人識得我，跟住佢又話我喺《新四十二章》裏面好Handsome，依家好Pretty，完全係兩個人咁！原來佢7年前已經有睇《親親我好媽》，平時仲好鍾意睇我喺社交網彈琴，媽！我得咗喇！我衝出國際喇！」

Kaman指劇集播出後，收到很多Message 讚她Carry到短頭髮，兼且幾靚仔，她説：「起初知道自己要剪短頭髮嘅時候，我心裏面10萬個『唔想』，我相信都冇乜女仔係會鍾意自己個頭咁短咁男仔，但當我剪咗之後，其實我又覺得冇乜嘢，都幾好睇呀，剪短咗仲更加配合到劇本配合到角色，做演員就係要帶新鮮感畀觀眾，唔可以一味以一個形象見人。」

不過她坦言也有難捱時候，全因身邊總有人不斷打擊她自信：「冇嘢啊，其實望落都冇乜嘢（加成分鐘嫌棄嘅眼神同恥笑嘅聲音！）哇！你以後真係唔剪短你個頭！好X7啊！」雖然如此，但Kaman指難捱的日子已過去，她感謝監製「死都要剪短我個頭」，感恩編劇寫了一個生鬼佻脫角色給她，更感恩自己堅強，繼續做好角色：「如果你問我，下一套劇要我光頭得唔得？嚟啊！我準備好喇！希望大家記住，我係演員 - 江嘉敏。」