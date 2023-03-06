【點止碎花鞋？】NewJeans最新演澤波鞋一樣型！

踏入3月之後，新波鞋如雨後春筍般湧現，一眾「女鞋頭」面對花多眼亂的選擇，究竟點揀好？不如學韓國超人氣女團NewJeans穿上Nike Air Max，以大熱的Y2K穿搭示人？再唔係，又可以像Fila最新波鞋廣告上的Model一樣，穿上花花波鞋，將如沐春風的感覺從雙腳蔓延開去。

型格Y2K風波鞋

年紀輕輕的怪物級女團NewJeans甫出道已深受時尚界支持，成員先後擔任CHANEL、 Burberry、Gucci、Armani Beauty等的品牌大使。最近這隊爆紅女團更被運動品牌龍頭大哥Nike睇中，邀請她們全員出動拍攝Air Max形象廣告。從釋出的廣告大片和形象照可見，所有成員都以率性的街頭運動風服飾配襯Air Max，充分演繹Y2K潮流之餘，也為經典鞋款注入新魅力。想緊貼她們的波鞋造型並不難，因今次全員演繹的Air Max一共有3種配色，分別是全白、灰白及橙啡，每一種色都非常百搭易襯，適合大家日常穿着。

同場加映：春日碎花鞋

喜歡花俏少少的鞋款？可考慮Fila與英國印花品牌LAURA ASHLEY及日系波鞋店Atmos Pink三方聯乘，推出充滿英式風情的碎花波鞋系列。全系列共有3個款式，包括兩款運動品牌代表作DisruptorII，以及1款厚底鞋Sandblast。輕巧舒適的DisruptorII以白色作為底色，搭配鞋襯裡與Logo上的原創英式花卉圖案，感覺清新又浪漫；而同型號的另一鞋款則印上特製碎花圖案和碎花刺繡，為整體設計增添精緻感。想大家一眼就留意到自己？可選擇厚底Sandblast，滿布繡花圖案的鞋身設計，時尚中帶點奢華味道，穿上後必定搶眼到爆！