陳家樂連詩雅4.24大婚　甜蜜婚照率先睇

陳家樂去年六月初向女友連詩雅（Shiga）求婚成功，今日（6日）一對準新人懷着幸福愉快的心情正式對外宣布婚期大日子定於4月24日，並發放3張溫馨甜蜜的婚紗照，跟大家分享喜悅。

兩人分別在社交網出PO，陳家樂笑指成日被追問婚期，終於等到影好婚照、有靚靚邀請卡，能夠正式公布，又感激Shiga幫忙主力籌備婚事：「呢幾個月又好忙，想放一日假都好難，成個婚禮嘅準備過程，基本上都冇辦法落手落腳去處理。好在未來陳太真係好叻，一個頂十個，好似打多份工咁，將所有事攬晒上身做，大如酒席、過大禮，細如老爺奶奶著咩衫都攪得掂，唯獨婚紗相真係要等我先影到，所以公佈既日子一拖再拖。好開心今日終於可以同大家正式宣布！2023年4月24日，係我地既大日子！！！好朋友們！炸彈陸續送到！」Shiga則冧爆表示：「要找到個喜歡陪我數星星睇動漫嘅人唔容易但係我找到啦，陳生辛苦啦。」

一對準新人家樂和Shiga將大婚日子定為4月24日，乃聽從家中長輩安排，特意找來師傅幫忙擇良辰吉日舉辦婚禮，祈願兩人百年好合，永結同心。為了留下更多美好的回憶，家樂和Shiga分別在香港和日本選了好幾個不同的地方取景拍攝婚紗照。家樂滿載回憶的說：「今輯婚紗相有幾個地點，其中一個是我們剛剛開始拍拖曾經去過的一個沙灘，對我們來說特別有紀念意義，所以今次再次踏足這個沙灘一起睇日落、數星星，重溫我們當時種種的浪漫。」

3張發放的婚紗照中，戴上婚戒的兩人，輕撫面龐、鼻尖相碰、玉手輕吻，每一個pose、表情也難掩甜蜜溫馨愛意，公然放閃，Shiga左手無名指上的一顆閃爍鑽戒，同樣閃爆大家的眼球。提到今次幫忙操刀婚紗照的合作單位來頭不少，皆因整個團體都是各自陪着家樂和Shiga 成長的多年好友。家樂鄭重介紹的說：「攝影師是我的同學，而造型則是Shiga的好姐妹，整個化妝、髮型團隊足足有20多人，陣容強大。」

由人生早期階段，直到見證好友踏入婚嫁的禮堂，同樣也引證彼此永固的友誼，讓兩人也分外感恩表示：「整個拍攝團隊超級幫忙，加上全部都是好朋友，氣氛相當之好，拍攝婚紗照當日更有種預演婚禮的感覺，內心好感動。」