「兒童奧斯卡」舉行！邊個天后被鬼口水照頭淋？！

有「兒童奧斯卡」之稱的《第36屆兒童選擇大獎頒獎禮》（Nickelodeon's Kids' Choice Awards）前日於加州舉行，今屆邀請到美國網紅「小富婆」Charli D’Amelio任主持。 被「鬼口水」噴是《Kids' Choice》的「指定動作」，而今年多位名人紅星均慘被「洗禮」！

除了Charli「濕身」之外，一眾紅星包括美國性感天后Bebe Rexha以及女諧星Melissa McCarthy等都被「鬼口水」招呼。其中Melissa就遭「大懲罰」跌落「鬼口水」水缸，而執行任務的正是「小魚仙」Halle Bailey！

至於賽果方面，美國天后Taylor Swift以及英國天王Harry Styles雖然缺席，但亦分別獲3獎成為大贏家！她分別獲最受歡迎女歌手、大碟，就連她的寶貝貓Olivia Benson Swift亦獲最受歡迎名人寵物。而她的前度Harry就獲最受歡迎男歌手、歌曲以及全球音樂之星。此外，同樣缺席的韓國男團防彈少年團（BTS）亦獲最受歡迎音樂組合。電視組別方面，去年在Netflix熱爆全球的劇集《星期三》（Wednesday）獲最受歡迎家庭電視節目獎，而片中女主角Jenna Ortega就獲最受歡迎家庭電視節目女星。此外，荷里活動作天王狄維莊遜（Dwayne Johnson）就憑DC超級英雄電影《黑亞當》（Black Adam）勇奪最受歡迎電影男演員，此外，他亦憑動畫《DC超寵聯萌》（DC League of Super-Pets）同一角色勇奪最受歡迎電影動畫男配音。