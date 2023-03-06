Edan驚喜現身任尾場嘉賓！五堅情揚言下一站紅館

台灣人氣男團、由陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒和婁峻碩組成的「五堅情」，首個香港演唱會《Moon Landing 月面著陸香港演唱會》一連兩晚在九展舉行，昨晚（5日）舉行尾場，圈中好友包括台灣綜藝節目《娛樂百份百》中的「狼人殺女神」艾莉兒及雨婷等均前來捧場，而曾與邱鋒澤合唱的MRROR成員呂爵安（Edan）亦與李駿傑（Jeremy）一起前來睇騷。

5位成員先以一輪勁歌熱舞為演唱會揭開序幕，之後又與「堅果」（粉絲暱稱）玩遊戲並送出簽名海報。黃偉晉於獻唱時脫去外套，剩下背心一度的他大騷麒麟臂，但「堅果」們似乎仍未夠喉，大叫要他把背心也脫掉，他說：「之後如果有一天你們來紅館看我會脫掉。」至於婁峻碩於台上亦晒出剛學的廣東話「做我條女」，旋即引來「堅果」狂呼叫好。

當邱鋒澤唱完《邊緣人格》後，向觀眾表示今天是非常重要，因為新相識的香港朋友今天有空到場支持，隨即向觀眾介紹台下的Edan和Jeremy，Edan笑稱自己是香港最成功的「小堅果」，邱鋒澤問他覺得演唱會如何？Edan回答很好看，跟著邱鋒澤再問Edan覺得誰看起來跟電視中比較相差最大？Edan即調皮說：「我吧！真人比較好看！」邱鋒澤為感謝Edan捧場，即唱出二人合唱的《年青有為》送給對方，Edan則笑言會專心在台下做聽眾，但當邱鋒澤唱完第一段後，Edan便拿咪上台跟對方合唱，由於是二人首度同台合唱該曲，現場「堅果」即陷入瘋狂，歡呼聲震撼全場，二人合唱後，Edan即急忙向對方澄清自己送的花藍上雖寫著「爆炸舞台」，但真正意思是「炸爆舞台」，絕不是想他們的舞台爆炸，邱鋒澤即表示明白，十分搞笑，之後Edan便摟著對方的腰一同離台。去到Encore環節，5名成員更走到台下合唱《反正我好看》，能零距離接觸偶像，令現場堅果都為之瘋狂。

5子騷後表示只開兩場感覺不夠喉，更揚言下一次要挑戰紅館。問到賴晏駒為何於台上感動落淚？他指來的時候帶著興奮心情，當一直合上雙眼唱歌的他張開眼時，發現自已能站於香港舞台上，令他想起很多往事感觸良多。談到粉粉覺得他們露得不夠，黃偉晉就笑言從沒理會粉絲訴求，他笑言：「就像你們女生露奶也是這樣子，男女要平等。」他指若有紅館的頂光燈就應該可以靈，賴晏駒即笑指當看到對方露出胸前深溝便感到壓力很大，要在後台馬上「創建」乳溝。

邱鋒澤表示首次跟Edan同台合唱覺得很緊張：「因為是很臨時的安排，Edan來看我們就改一下歌單，一切都是24小時內決定的，第一次唱覺得效果還不錯。（Edan帶Jeremy來捧場？）上次香港音樂節後他（Edan）約了Jeremy和Jer（柳應廷）一起來吃火鍋認識一下，很開心在香港可以交到朋友，未來如果再來的話，會一起再吃飯，或者有機會的話在音樂上合作，我會覺得非常開心。」他坦言最大的問題是要夾時間，但自己很期待。另對於Tyson Yoshi指本想來做嘉賓，卻被婁峻碩拒絕一事，婁峻碩笑指請他等到自己5月來港開騷時才來，又透露因Tyson會在3月底到台北開騷，若大家想看他們合作可以期待一下，他又笑指自己的廣東話是跟Tyson學，不過只會用在演唱會上。

至於來港開騷前爆出與交往10年的女友呼呼（林芷瑩）和平分手的陳零九，被問到心情時，他表示正在慢慢調整，幸有四位好兄弟一直陪着他：「自己會慢慢調節，謝謝大家關心。（會否去散心？）我稍後會到國外拍MV，到時候會散散心，就一個人看一下世界。」