烘焙甜點小食　早午晚都有一席位

每一日，大家都似乎離不開烘焙糕點或甜品，朝早以烘得香脆可口的麵包或多士作早餐，來到下午茶，不妨以曲奇、餅乾等配茶湯或咖啡，至於午餐或晚餐後，適時來一口小蛋糕，絕對令人滿足，趁有新品推出，各位記得買定慢慢歎。

春日士多啤梨

清甜軟腍的士多啤梨最適合打造不同的甜點，星巴克因應初春推出多款用士多啤梨做主角的夢幻甜點。士多啤梨抹茶雪芳蛋糕配士多啤梨果醬和脆粒，茶香和果香配合剛好。士多啤梨乳酪脆脆蛋糕吃到鬆脆的朱古力杏仁脆和水果片，另外還有春日士多啤梨撻和士多啤梨杏仁麻糬丹麥酥等，讓你全方位感受甜美果香。

精緻散水餅

春日除了是賞花郊遊好時節，也是離職轉工的熱門季節。甜品店Pâtisserie Jane近日推出2款散水系列，精緻手工撻系列有標準或迷你撻選擇，可揀選6款口味，包括新出的香芋黑糖麻糬撻、紫薯焙茶麻糬撻、抹茶黑豆撻及法式栗子撻，又或是人氣的觀音麻糬朱古力、烏龍柚子、茉莉花茶香提、士多啤梨、檸檬蛋白霜、杧果椰子、提拉米蘇及雙重朱古力口味。至於經典紐約曲奇系列，有流心及軟心曲奇2款選擇，特選紐約流心曲奇口味包括S'more棉花糖流心、榛子朱古力流心、花生焦糖流心、紅絲絨忌廉芝士流心、伯爵茶開心果麻糬夾心及芝麻紅莓流心，經典紐約軟心曲奇口味則包括雲石抹茶紅莓、Oreo藍莓、焙茶杏仁提子乾、燕麥無花果、海鹽朱古力及核桃朱古力，讓各位快快樂樂和舊同事告別。

新主廚獻技

雖然在家也可自家烘焙，但要做得精又要做得好，都要有一定的經驗和技巧。現代麵包糕餅店The Baker & The Bottleman迎來新主廚Benjamin Lee ，還帶來全新糕餅及烘焙食品，法式傳統的糕餅有原味、杏仁和朱古力杏仁牛角包，切爾西麵包是傳統英式香料酵母麵包，Sub Rosa Bun是主廚向Sub Rosa Bakery烘焙店致敬之作，另外還有新出的酸種麵包、升級版的松露火腿蛋紅萊斯特芝士早餐牛角包等。愛甜的話，可揀選焦糖白朱古力冬甩、榛子咖啡曲奇或杏仁柑橘曲奇，隨時隨地都可以開餐。

和式蛋卷配櫻花

好多人以為抹茶與紅豆是絕對，其實抹茶與櫻花都好匹配，仲夢幻感十足，說的是京都抹茶庵最近推出的全新櫻花系列的櫻花雪糕伴抹茶流心蛋糕卷或焙茶流心蛋糕卷兩款。前者的蛋糕質感軟綿綿，抹茶流心甜中帶微甘，夾住甜度剛剛好的香滑忌廉，伴以散發淡淡櫻花香的櫻花雪糕，口感層次豐富。至於後者的焙茶流心蛋糕卷則用上焙茶忌廉，入口香滑富茶香，典雅而細緻，櫻花香氣粉紅雪糕更添加夢幼滋味。

冠軍級甜滋味

由世界冠軍甜品師坐鎮的Neko Puff，最近推出多款新口味「拿破崙」，當中以每日限定10個的「大福貓貓拿破崙」最為吸睛，以趣致可愛的小貓作為主題，選用高溫陶瓷精製的可愛貓貓，作為蛋糕裝飾外的同時亦可為家居帶來別致的小擺設，餡料加入了黃金比例自家製的手工日式大福餅皮，口感軟糯煙韌，而十勝紅豆的清甜和日本直送的柔滑厚忌廉，配上一層層的鬆脆牛油酥皮，賣相誘人，加上頂層鋪滯熟成杧果及草莓，煙韌鬆脆兼而有之，口感層次豐富。其他新口味還包括「日式洋梨柚子物語拿破崙」、「宇治抹茶草莓拿破崙」和「荔枝香檳果凍杧果拿破崙」，加上伯爵茶無花果、玉桂蘋果、法式栗子、香蕉麻薯朱古力等共有15款口味，滿足粉絲味蕾！

清新日向夏

春天有各款柑橘類水果，Italian Tomato《Japan Premium Fruits》初春系列就選用宮崎日向夏入饌，日向夏的果肉及香氣都相當獨特，酸甜度適中，帶清爽餘韻。於即日至3月26日，品牌推出的日本宮崎日向夏柚子忌廉蛋糕 ，蛋糕表面有日向夏果肉配日本柚子果蓉，忌廉以日本柚子果醬和日向夏果蓉製成，清新宜人，甜而不膩。

美式曲奇

提到美式甜點，除奶昔外，曲奇也很美味。烘焙店Butter近日於金鐘設置 Butter Cookies 曲奇車，除會供應招牌的粒粒朱古力、花生醬和檸檬裂紋曲奇，亦將推出全新系列，打頭陣就有薑餅、M&M彩豆、燕麥提子乾軟心和經典4款新口味，每塊都分量十足。

香口杏仁薄脆

偶然悶悶地或無聊，總想找一些香口小食填肚。奇華餅家去年推出了杏仁薄脆系列，有原味、朱古力和紅桑子口味，在這個3月，品牌推出全新的香葱芝麻杏仁薄脆，2款香口的食材和杏仁配合得相當好，惹味香口，作零食也不錯。