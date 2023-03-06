【日本賞櫻】2023櫻花預告　九洲3月中旬開花

冬去春來，轉眼又到日本賞櫻好時節，而日本氣象協會亦緊貼櫻花開花情況，從現在至3月30日逢周四，都會預告最新全國開花日期，由於開花情況很受天氣影響，故此準備到日本賞櫻的朋友，記緊密切留意網頁公告的最新變化。今次我們按他們在3月4日的公布，整理出日本各地開花日子，給大家買機票時參考（注意：櫻花大概在開花日後7至10天才滿開）：

九州地區．最早14/3開花

位於日本最南部的九洲，是沖繩以外日本最早櫻花盛開地方，今年九州開花日子，大致比去年略晚，最早開花的地方是福岡，預計3月14日開花，其餘地區包括長崎、熊本、宮崎及鹿兒島等，都會在3月19日前開花。

四國地區．高知最早開花

同樣位於日本偏南地區的四國，開花日子大致跟九州相約，最早開花地方是高知，跟福岡一樣都在3月14日，而德島、香川、愛媛也會在3月23日前開花。

中國 近畿地區．京都大阪22/3開花

日本中國地區開花日子跟往年相約，最早的廣島會在3月17日開花，而在近畿地區，最多人想去賞櫻的地方京都和大阪，預計約在3月22日會開花，其餘地方包括奈良、和歌山等都會在3月26日前盛開。

東海地區．名古屋19/3開花

日本東海地區包括愛知縣名古屋、靜岡、岐阜等，都會在3月19日後開花，最晚的岐阜高山市，也會在4月6日盛開。

關東 甲信地區．東京27/3開花

日本關東地區開花時間，也大致正常，而最多旅客前往的東京，在3月27日便開花，而千葉、群馬、櫪木及茨城等地方，就大概在3月21至25日之間開花，長野更要等至4月6日才開花。

北陸地區．新潟提前開花

今年在日本北陸地區的新潟，櫻花比去年早開了數天，在4月1日已開花，而富山、石川、福井更預計早於3月27日開花。

東北地區．普遍晚了開花

日本東北地區相比去年，普遍晚了開花，例如青森、秋田、岩手都要過了4月中旬才盛開，但唯獨宮城特別早，在3月29日便開始櫻花盛放。

北海道．最晚5月開花

今年北海道比去年更晚開花，在當地南部的函館，最早要在4月25日才開花，而札幌就在4月26日開，最晚是北海道東部的釧路，要5月9日才見到櫻花。

日本氣象協會（櫻花預告）