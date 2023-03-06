「博愛月全港慈善籌款」天盛苑全力支持 善款全贈博愛

博愛醫院董事局副主席黃曉君女士感謝每一個屋苑、每一位居民多年來的支持，並承諾會善用善款，讓更多有需要的市民受惠。

【特約報道】為了讓善業得以開展，更多市民受惠，博愛醫院不時籌辦各類形統籌，而「博愛月全港慈善籌款」則是博愛醫院年度全港大型籌款活動，多年來都得到全港不少屋苑支持，而於本月4日就舉辦了「天盛苑新春團拜暨博愛慈善籌款晚宴」，大會有幸邀請到天盛苑業主立案法團甘天成主席、博愛醫院董事局副主席黃曉君女士與總理王文漢博士、MH出席，而藝人歌手王俊棠、李文標及胡櫻汶更到場高歌助興，令善款節節上升。

博愛醫院董事局副主席黃曉君女士致辭時，以「蝴蝶效應」比喻博愛慈善力量。「在南太平洋阿馬遜流域一隻蝴蝶，輕輕拍幾下翅膀，就可以引起美國得州一場龍捲風，這就是『蝴蝶效應』。博愛期望大家與我們一起做蝴蝶，努力拍翼，發揮『蝴蝶效應』，發起強大的慈善力量，讓善意得以持續開展。」黃曉君副主席同時感謝每一個屋苑、每一位居民多年來的支持，並承諾會善用善款，用作擴充與提升服務內容與素質，讓更多有需要的市民受惠。

天盛苑一直支持「博愛月全港慈善籌款」，多年來都為博愛籌得大量善款，而今年天盛苑更舉辦了舊衣回收計劃，將籌得的善款全數港幣47,725元捐助博愛醫院，而「天盛苑新春團拜暨博愛慈善籌款晚宴」當日則籌得港幣59,916元。

博愛醫院創立於一九一九年，迄今走過一百零四載，一直秉持「博施濟眾，慈善仁愛」精神，服務社群，屬下服務單位超過一百一十三個，遍及港、九、新界及離島，致力為市民提供中西醫療、牙科、安老、青少年、兒童及家庭、教育及基層住屋服務等，每年受惠人次超過一百五十萬，惠澤社會。