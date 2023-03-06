中年好聲音︱曹敏寶入圍12強　支嚳儀獲頒MVP

無綫綜藝節目《中年好聲音》經過第5部曲次回合一輪激戰後，12強名單終於出爐，當中包括大熱周吉佩、羅啟豪、龍婷、支嚳儀、曹敏寶、吳大強、梁浩銓、顏志恒、涂家堯、林鉫徫、丁文俊及李佳。本回合奪得91分的支嚳儀更獲頒MVP，魏嘉信、何博文及鮑聖光則慘遭淘汰。

李佳以一曲《半夢半醒之間》參賽，被讚別具韻味，原唱者「校長」譚詠麟（阿倫）更即興即場高歌數句。擅長唱普通話歌的李佳以Bling Bling戰衣上陣，出色的演出獲89分，更被阿倫大讚：「你係一個唱將，一個好唱得嘅人！」

而遭淘汰的魏嘉信獲太太到場支持，在台上發表感言時，他不禁淚崩說：「老婆，一路都唔想你嚟睇我比賽，係因為唔想你睇到我輸，反而今日好開心，因為有你喺度，冇晉級到都唔緊要，你一直喺度支持我，解開咗我嘅心鎖。」

另外，12強選手日前雲集拍攝《不再猶豫》MV，3分鐘足本版本今晚即將推出，今次邀來資深音樂製作人伍仲衡負責重新編曲，充分表現了一班「好聲音」追夢的心路歷程。各人於MV內齊齊化身Rock友，造型以紅、白、黑為主色Tone，更配上皮褸及窩釘等原素。