XODIAC六子再登封面 　「港仔」Sing赴韓追夢：從不放棄！

天加一文化的新人廠牌OCJ Newbies，一手打造的首隊「港產韓國男團」XODIAC，未出道已受世界各地的媒體關注，成為今年的「怪物新人」。XODIAC隊長Lex近月密密成為雜誌的封面人物，日前他更率領香港隊友Sing 以及四位韓國成員Beomsoo、Davin、Hyunsik和Wain做封面人物，分享出道前的心路歷程。

21歲的香港成員Sing是隊中的「門面擔當」，在社交網常晒孖隊友跳舞的片，憑「萌樣」成功搶鏡。然而Sing未夠20歲時，已隻身赴韓國做練習生，揚言即使未知前路如何仍勇敢嘗試：「知道很多香港的朋友也想到韓國成為練習生並成功出道，希望大家不要放棄。只要堅持，沒有事情是辦不到的！」

Lex則說初任隊長時，雖然感到不習慣，但經過數月來在公司及成員的幫助下，亦慢慢習慣隊長的身份，並有信心會好好帶領一班隊友。至於25歲的Hyunsik已服完兵役，屬隊中的大哥哥，他說：「我已經當過兵，年紀也不小，所以很榮幸能與一眾實力與帥氣兼備的成員一起出道。相比小時候，現在懂得在短時間內更有效率地練習。」 成員Wain是隊中的「怕醜草」，但一踏上舞台即「上身」展示自信的一面，他說希望可以在舞台上讓大家看到他的魅力。