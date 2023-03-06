【笑爆嘴】哥基豪華臀　90多萬人追捧！

在狗狗的世界，互相嗅聞屁屁(股)是社交技巧的一種，牠們會藉這行為來傳達友好的訊息，當中哥基的屁屁堪稱為名物，只因哥基天生四肢短小，造就臀部比其他品種狗狗的Pat Pat發達，加上不少主人會悉心「修剪」，造就一個個笑爆嘴的「豪華臀」！

屁屁多人愛

由於哥基的屁屁大受愛狗人士歡迎，甚至說能給予人們治愈感受，所以社交網絡盡見不少哥基屁屁，特別介紹兩大世界級哥基屁屁給大家認識，兩Pair狗狗的社交平台都得到超過50多萬的Followers，受追捧程度不下於真人，真係無人能及啊！

優美男臀

帶愛寵上班可能是每個主人夢寐以求的事，而美國就有一名男子不但成功做到這一點，狗狗還在網上爆紅！

來自美國的Bryan飼養了一隻超可愛的哥基Maxine，因為公司允許員工帶寵物上班，於是他就每天孭着Maxine逼地鐵，而Maxine在背包之中十分乖巧，只露出頭仔，眼仔睩睩，萌爆了一眾乘客及路人。Bryan為Maxine成立了一個社交帳號（IG@madmax_fluffyroad）來紀錄生活，更常常將哥基著名的「美臀」出Post，結果吸引大量網民關注，現時粉絲人數已高達96萬，可見可愛狗狗的魅力沒法擋，特別係哥基的豪華臀勢不可擋！為了保持Maxine的「臀臀圓圓」，Bryan落足本錢，得閒就帶Maxine去寵物美容兼修剪毛毛，令屁屁得以維持最圓狀態，靚到「世一」---世界第一！

蜜桃天臀

可愛哥基又點止一個？社交帳號IG@lacorgi飼養了一對名叫Geordi與Scotty的哥基犬，目前已經有55.5萬Fans，主人經常分享Geordi與Scotty扮靚靚的相片，而Geordi更是一隻不平凡的小狗，它是專業的哥基「臀模」！主人分享的每張相片都放大了Geordi蜜桃臀的吸引力，黃白色的PatPat毛既豐滿又鬆軟，讓人看得十分滿足！

仲有寫真添呀！

日本人可說是其中最熱愛哥基屁屁的民族，熱愛的程度係達致推出寫真集，其中這本《MOFU KETSU-- 哥基的屁屁》，早於2017年發行，號稱「超級可愛的狗狗屁股寫真！就像軟綿綿的土司一樣」，64頁圖輯中，盡顯屁屁美態，真係一見就大叫Kawii呢！