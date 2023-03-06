買到手軟！必逛曼谷3大激新Shopping Mall

對喜歡血拼的朋友來說，遊泰國曼谷絕對要瞓身，除有很多市集可逛外，更有不少規模大得驚人的商場，國際及當地名牌專門店包羅萬有。最近曼谷便有不少話題Shopping Mall陸續開幕，例如於1月登場、位於吞武里縣的ICS，其商場部分跟200個品牌合作及有80間食肆外，更有面積達2,900平方米的大型超市進駐。加上還有昭披耶河河畔的Terminal 21 Rama 3 及於Silom區開業的Silom Edge兩大熱點，要一次過由朝行到晚才算不枉此行！

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港人至愛生活百貨

樓高29層，集商場、寫字樓及酒店於一身的ICS，毗鄰曼谷超大型購物中心暹羅天地（ICONSIAM），兩者均屬相同集團經營。前者定位明顯比較親民，200個主要合作品牌包括有家居、IT、時裝、美容化妝以及其他日常生活必需品，例如港女熟悉的BEAUTRIUM化妝品店及Boots藥妝店等便在此開店。不過最令人買得興奮的肯定是佔據了B1全層的大型超市Lotus's Prive，這間是泰國知名連鎖超市Lotus的「升呢」版本，提供約27,000種新鮮食品、零食和糖果、廚具、乾貨、家庭食品、健康和美容產品以及電器。ICS的另一亮點為美食，其中G層便雲集了不少知名食肆，例如主打健康食品的getfresh、可以食到正宗日式奄列的Omu Japanese Omurice & Cafe及充滿時尚感的Double Slash Coffee Space等，在此飽餐一頓後再繼續掃貨！

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勁多打卡位

泰國LHMH旗下的百貨零售品牌Terminal 21，於上年10月在靠近昭披耶河河畔的Rama III Rd開設第4間分館Terminal 21 Rama 3。商場佔地140,000平方米，樓高7層（另有兩層地庫），內有300間店舖，既有國際連鎖品牌的專門店，亦有多間泰國本土品牌及TOPS超市等進駐。新場亦繼續走品牌一貫布置充滿噱頭的路線，建築本身採用了新古典主義風格設計，各樓層更分別以意大利、法國、日本和美國三藩市等觀光熱點作主題布置。與此同時，商場內有逾千個打卡位，就連廁所也以世界各地的地標建築及電影主題等作裝飾，滿足Selfie需要。用餐方面當然亦選擇甚多，除了多間國際連鎖餐廳到此開店外，還有人氣Food Court「PIER21」，加上LG樓層的用餐區雲集了逾30間人氣攤檔，令人食得開懷。

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24小時美食廣場

有曼谷不夜天之稱的Silom區，都有新商場推介，指的是開幕不到半年的Silom Edge。由Robinson百貨公司等改建再開發的Silom Edge是24層（地上22層、地庫2層）的綜合式建築，旅客焦點係地庫1樓及G層有不少營業至夜深甚至通宵開店的食肆，包括有泰國茶葉品牌手標牌ChaTraMue的泰式奶茶店、提供雪糕及蛋糕的甜品店SWENSEN'S、韓式炸雞店GUGU Chicken、日式餃子店KINZA GYOZA及提供雞飯等泰式理料的Mama等。至於1至4樓為購物中心，1樓為售賣衣服、配飾及珠寶的時尚商品樓層，2樓主打各種高科技產品及開設了Silom區首個公共淋浴室。而3至4樓則有跟健康及治療相關的機構進駐，你可在此享受快速按摩及理療服務。可別錯過9樓的用餐區，該樓層雲集了室內和戶外餐飲場所，讓你邊眺望藍毗尼公園景色、邊開懷大嚼。