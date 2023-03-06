呂方譚詠麟發揮搞笑本色　提議開「圓咕碌」演唱會

歌手呂方昨晚（5日）在紅館舉行《呂方Classic 40演唱會》的尾場，依然有大批圈中好友到場支持，包括著名時裝設計師劉培基、女星葉童和丈夫陳國熹、名人邱子傑及太太邱李茂琪、以及《愛‧回家之開心速遞》的「大小姐」林淑敏、「送水輝」許家傑及「KC」歐瑞偉等。現場樂迷整晚跟呂方一起哼住唱直到完場，原本呂方唱畢《但願人長久》後完騷，但樂迷不斷大呼Encore，呂方在盛情難卻下，在倫永亮的鋼琴伴奏下，重唱多一次《聽不到的說話》來答謝樂迷。至於嘉賓方面，譚嘉儀和杜德偉繼續撐場獻聲外，「樂壇校長」譚詠麟更以神秘嘉賓身份出現，和呂方合唱兩首《水中花》和《愛情陷阱》。當唱《愛情陷阱》時，更令大批樂迷也起站起來跳舞，氣氛高漲。

譚詠麟和呂方合唱後意猶未盡，發揮幽默搞笑的吹水本色，以身材作話題來互嘲和自嘲，譚詠麟提議如果兩人合作開演唱會，演唱會名字可叫做「圓咕碌」演唱會，十分配合二人的身形狀態。另外，呂方在騷後表示，稱有記者告知他，其女兒睇騷睇得十分投入，並跟隨拍子不停揮手，呂方聽後直言心都溶化：「若有人偶然拍到這場面給我看的話，我會好好藏在電話及經常翻看。」他續說騷後會稍作休息，之後要準備巡唱。