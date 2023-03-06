鄭欣宜化特技妝變石像　要求「替身」做縮胸手術

歌手鄭欣宜（Joyce）將於下周於紅館舉行演唱會，同名主題曲《Believe Us》已推出，而拍攝MV當日，現場有兩個Joyce，一個是扮Joyce的石像，另一個是扮石像的Joyce，但高度和身材被比較，Joyce卻要求「石像Joyce」縮胸，她說：「我最初見到石像，佢個身形同我身形有少少差別，我上圍冇佢咁勁喎，所以麻煩美術組工作人員，幫個石像做咗個小手術，大家都笑咗好耐！」

由於MV中要交代Joyce由石像變成真人，為拍下演變過程，她需在臉上進行不同的特技化妝，由於仿似灰泥的化妝品，很容易會變乾及剝落，為保持妝容，Joyce上妝後要禁語，也不能有任何表情，她只能用眼神跟工作人員溝通。近年Joyce經常在MV中流淚，但今次交由男主角張文傑（German）上陣，他連續喊了十多小時，喊到眼腫，期間有幾次導演喊停，但他的情緒仍未平復，更蹲在地上或面壁冷靜，Joyce見狀即拍他肩膀又擁抱安慰對方，而German更不慎弄傷手指，當場流血，他笑說：「習慣咗，我武打演員嘛！」

演唱會舉行在即，Joyce說目前是最享受的階段：「距離踏上紅館仲有兩個星期，亦係進入我最Enjoy嘅階段，每日都做我鍾意做嘅事，就係唱歌跳舞，而且同一班意向一致嘅人一齊做，感到好有力量和充滿愛，所以我非常期待上台，將呢三場演唱會送畀我嘅Joystick（Joyce的歌迷暱稱）！」