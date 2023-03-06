余香凝廖子妤獲送驚喜　賀入圍角逐金像獎女配角

藝人余香凝（Jennifer）、廖子妤（Fish）、陳穎欣（Yanny）及吳嘉禧（Cheronna）等日前出席所屬經理人公司春茗晚宴，席間工作人員特別為Jennifer及Fish送上驚喜蛋糕及乳豬，慶祝兩人入圍角逐金像獎「女配角」之餘，同時預祝Fish 3月生日快樂。Fish許下生日許願，希望好友Jennifer能夠在金像獎中旗開得勝，果然姊妹情深。

Jennifer與Fish去年事業同樣做出漂亮成績。前後有3套電影上映的Jennifer，成功入圍角逐「金馬」及「金像獎」，Fish去年不單勇奪「金像獎」最佳女配角，有份參演的電影《梅艷芳》及《毒舌大狀》叫好叫座，Fish打趣表示感覺過去一年似行運一樣。由於各自忙碌，見面時間相對減少，但無礙她們的感情，Jennifer說：「今年我哋係少咗傾偈，所以一約食飯，我哋會由中午開始，一直傾到夜晚八、九點。」Fish指18歲已認識Jennifer，見證了大家的不同階段，笑言希望見證大家一起踏入老花期。

談到今年的計劃，Fish表示工作暫已排到8月，剛完成舞台劇演出的她坦言：「雖然排舞台劇好攰，但學到好多嘢，喺能力、情緒各方面都好似急速成長。今年我希望打破之前話唔唱歌嘅說法，接觸吓唱歌，睇吓公司畀唔畀。」Jennifer提到角逐「金像獎」女配角時說：「做人要有信心，不過我都有睇其他入圍演員嘅演出，個個都好好，我特別喜歡王菀之，所以無論邊個得獎都係實至名歸。今年我會帶埋丈夫一齊行紅地氈，佢好緊張，依家已經做咗幾次Facial。」

Cheronna飲酒盡興

至於Yanny與Cheronna對公司相隔3年再舉辦春茗表示心情興奮，連平時不太飲酒的Cheronna，亦飲酒同樂，受訪期間被Yanny踢爆有點微醉，二人表示見到公司人才濟濟，十分開心，亦感謝公司對她們的栽培，Cheronna今年會繼續錄歌推出更多作品，而Yanny主打拍攝工作，即將在五、六月開拍電影，她指角色非常新鮮，令她甚為期待。